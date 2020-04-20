- 01:56 Помог боевой пес: в Донецкой области собака обнаружила схрон боевиков из 35 мин и снарядов
- 01:31 Проблемы с памятью и речью: непобедимый боец UFC пожертвует свой мозг науке после смерти
- 00:53 Никто не предполагал пандемию: раскрыты данные осмотров первых заразившихся COVID-19 пациентов в Ухани
- 00:30 Аппарат ИВЛ не помог: в Одесской области от коронавируса умер врач, глава профсоюза работников здравоохранения
- 19.04 23:56 Коронавирус атакует: в парижской воде обнаружили COVID-19
- 19.04 23:29 В Минздраве прогнозируют новую вспышку коронавируса в Украине
- 19.04 23:06 Эколог назвал неожиданную причину масштабных пожаров на Житомирщине
- 19.04 22:27 Сильный ветер и холодно: синоптик дала прогноз на следующую неделю
- 19.04 21:53 Хроники коронавируса: главные события в мире 19 апреля (обновляется)
- 19.04 21:51 В Польше прогремел взрыв на фабрике химических отходов: впечатляющие фото
- 19.04 21:48 Поливальный понедельник 2020: что нельзя делать в первый день после Пасхи
- 19.04 20:27 В Закарпатье на Пасху произошло сразу два землетрясения, но этого почти никто не заметил
Проблемы с памятью и речью: непобедимый боец UFC пожертвует свой мозг науке после смерти
Пауло Коста, непобеждённый бразильский боец организации UFC, члены которой готовят бесплатные пиццы для борющихся с коронавирусом медиков, заявил, что намерен сделать щедрый жест для современной науки, пожертвовав ей свой мозг после смерти.
Об этом он сказал в интервью порталу BJPenn.com, пишет «Лайф».
Спортсмен отметил, что интересуется темой невосстанавливающихся клеток мозга, и осознает, что его состояние с каждым поединком ухудшается, поэтому он намерен проводить бои только до 36 лет, после чего завершить карьеру.
«Их количество уменьшается, из-за чего ухудшаются рефлексы, появляются проблемы с речью и памятью. Я хочу провести хорошую карьеру, но после 36 лет точно не буду драться», — заявил Коста.
При этом он намерен внести свой вклад в изучение данного вопроса, поэтому пожертвует свой мозг для ученых, которые смогут изучить изменения, происходящие в нем после поединков.
Кроме того, бразилец, на счету которого 13 побед в MMA и ни одного поражения, отметил, что серьёзно относится к проблемам с головой и во время спаррингов занимается в боксёрских перчатках и шлеме.
Напомним, UFC (the Ultimate Fighting Championship) — одна из организаций, проводящая чемпионаты по смешанным боевым искусствам.
Ранее «ФАКТЫ» писали о совершенно другом поведении родственников бойца UFC, которого уличили во лжи.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Никто не предполагал пандемию: раскрыты данные осмотров первых заразившихся COVID-19 пациентов в Ухани
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!