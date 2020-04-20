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Проблемы с памятью и речью: непобедимый боец UFC пожертвует свой мозг науке после смерти

Пауло Коста, непобеждённый бразильский боец организации UFC, члены которой готовят бесплатные пиццы для борющихся с коронавирусом медиков, заявил, что намерен сделать щедрый жест для современной науки, пожертвовав ей свой мозг после смерти.

Об этом он сказал в интервью порталу BJPenn.com, пишет «Лайф».

Спортсмен отметил, что интересуется темой невосстанавливающихся клеток мозга, и осознает, что его состояние с каждым поединком ухудшается, поэтому он намерен проводить бои только до 36 лет, после чего завершить карьеру.

«Их количество уменьшается, из-за чего ухудшаются рефлексы, появляются проблемы с речью и памятью. Я хочу провести хорошую карьеру, но после 36 лет точно не буду драться», — заявил Коста.

При этом он намерен внести свой вклад в изучение данного вопроса, поэтому пожертвует свой мозг для ученых, которые смогут изучить изменения, происходящие в нем после поединков.

Кроме того, бразилец, на счету которого 13 побед в MMA и ни одного поражения, отметил, что серьёзно относится к проблемам с головой и во время спаррингов занимается в боксёрских перчатках и шлеме.

Напомним, UFC (the Ultimate Fighting Championship) — одна из организаций, проводящая чемпионаты по смешанным боевым искусствам.

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