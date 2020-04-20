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Жесткое убийство в Канаде: стоматолог в "полицейской форме" застрелил более 13 человек

2:36 20 апреля 2020 51
Полиция Канады
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Канаде, одной из немногих стран, чьи граждане «не чувствуют усталости от Украины», в провинции Новая Шотландия произошла трагедия: 51-летний стоматолог Габриэль Вортман открыл огонь по людям, убив как минимум 13 человек.

Об этом передает телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что мужчина был одет в форму, похожую на полицейскую. При этом он не являлся сотрудником правоохранительных органов.

Спустя несколько часов после стрельбы правоохранители сообщили, что стрелка задержали. Позже выяснилось, что он скончался.

В числе убитых Вортманом значится одна страж порядка, 23-летняя девушка; еще один полицейский получил ранения.

По словам сотрудника полиции провинции Криса Лазера, в настоящее время ведется расследование инцидента и число жертв, скорее всего, увеличится.

Мотивы преступника неизвестны.

Издание напоминает, что 8 января в столице Канады Оттаве неизвестный открыл стрельбу. Тогда один человек погиб, трое были доставлены в больницу с тяжелом состоянии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что под Винницей мужчина подстрелил четверых полицейских. Стрелок забаррикадировался в доме и оттуда открыл огонь из пистолета и охотничьего ружья. Раненые правоохранители пытались урезонить неадеквата.

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