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Названа страна, которая «не чувствует усталости» от Украины
Граждане Канады, руководство которой приняло решение поставить Украине партию снайперских винтовок, видят в нашей стране большое количество перемен к лучшему, поэтому не чувствуют усталости от ее «проблем».
Об этом в интервью Укринформу рассказал бывший посол Канады в Украине Роман Ващук.
«Мы набираемся в Украине положительной энергии, видим очень много творческих людей, замечаем рост, поэтому признаков усталости я в Канаде не вижу», — сказал он.
По мнению Ващука, украинцы, похоже, сами были «немного уставшими» от своей страны.
«Не надо заниматься проекцией собственной неудовлетворенности на другие страны», — советует экс-посол.
При этом он отмечает перемены, которые происходят в Украине в последнее время, преобладание «социального оптимизма», поэтому уверен, что в ближайшем будущем ситуация может измениться.
Напомним, что Роман Ващук работал послом Канады в Украине с 2014-го по октябрь 2019 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вместо Романа Ващука, который возглавлял дипмиссию Канады в Украине, этот пост заняла Лариса Галадза. До последнего времени госпожа Галадза занимала должность генерального директора Департамента стабилизационных и миротворческих операций Министерства иностранных дел Канады. Также она имеет опыт работы в Министерстве иммиграции, гражданства и беженцев, и Министерстве обороны Канады.
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