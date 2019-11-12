24.40 / 24.65 26.84 / 27.24
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Названа страна, которая «не чувствует усталости» от Украины

5:21 12 ноября 2019 41
Украина Канада
Инф. «ФАКТОВ»

Граждане Канады, руководство которой приняло решение поставить Украине партию снайперских винтовок, видят в нашей стране большое количество перемен к лучшему, поэтому не чувствуют усталости от ее «проблем».

Об этом в интервью Укринформу рассказал бывший посол Канады в Украине Роман Ващук.

«Мы набираемся в Украине положительной энергии, видим очень много творческих людей, замечаем рост, поэтому признаков усталости я в Канаде не вижу», — сказал он.

По мнению Ващука, украинцы, похоже, сами были «немного уставшими» от своей страны.

«Не надо заниматься проекцией собственной неудовлетворенности на другие страны», — советует экс-посол.

При этом он отмечает перемены, которые происходят в Украине в последнее время, преобладание «социального оптимизма», поэтому уверен, что в ближайшем будущем ситуация может измениться.

Напомним, что Роман Ващук работал послом Канады в Украине с 2014-го по октябрь 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вместо Романа Ващука, который возглавлял дипмиссию Канады в Украине, этот пост заняла Лариса Галадза. До последнего времени госпожа Галадза занимала должность генерального директора Департамента стабилизационных и миротворческих операций Министерства иностранных дел Канады. Также она имеет опыт работы в Министерстве иммиграции, гражданства и беженцев, и Министерстве обороны Канады.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

маршрутка

Не оставил беременную в беде: сеть восхитил поступок маршрутчика под Днепром

Король Малайзии и Оксана Воеводина

«Я твой Чебурашка, ты – мой кролик»: появилось видео со свадьбы короля Малайзии и россиянки, которые развелись со скандалом

Станция «Подзамче» во Львове

На вокзале во Львове трагически погиб подполковник ВСУ

День ангела

День ангела Елены: открытки, красивые поздравления, смс

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер