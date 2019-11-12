Украина

Названа страна, которая «не чувствует усталости» от Украины

Граждане Канады, руководство которой приняло решение поставить Украине партию снайперских винтовок, видят в нашей стране большое количество перемен к лучшему, поэтому не чувствуют усталости от ее «проблем».

Об этом в интервью Укринформу рассказал бывший посол Канады в Украине Роман Ващук.

«Мы набираемся в Украине положительной энергии, видим очень много творческих людей, замечаем рост, поэтому признаков усталости я в Канаде не вижу», — сказал он.

По мнению Ващука, украинцы, похоже, сами были «немного уставшими» от своей страны.

«Не надо заниматься проекцией собственной неудовлетворенности на другие страны», — советует экс-посол.

При этом он отмечает перемены, которые происходят в Украине в последнее время, преобладание «социального оптимизма», поэтому уверен, что в ближайшем будущем ситуация может измениться.

Напомним, что Роман Ващук работал послом Канады в Украине с 2014-го по октябрь 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вместо Романа Ващука, который возглавлял дипмиссию Канады в Украине, этот пост заняла Лариса Галадза. До последнего времени госпожа Галадза занимала должность генерального директора Департамента стабилизационных и миротворческих операций Министерства иностранных дел Канады. Также она имеет опыт работы в Министерстве иммиграции, гражданства и беженцев, и Министерстве обороны Канады.

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