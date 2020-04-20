Сбросила 47 кг, но стала несчастной: британка сожалеет, что решила похудеть

Мир

Жительница Лондона сумела превзойти достижение Оли Цибульской, сбросив целых 47 килограмм, но такое рекордное похудение не сделало ее счастливой, и она решила снова набрать вес.

Печальную историю британки рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на британскую The Sun.

Все началось с того, что Зебе Войку много лет не могла забеременеть, хотя с юных лет мечтала о детях. Ее утешала только еда. На работе она без перерыва грызла печенье, а вечером съедала тройную порцию кебабов из курицы. Из-за такой диеты к 34 годам женщина стала весить 96 килограммов при росте 152 сантиметра.

От врача Войку узнала, что избыточный вес может помешать зачатию, и решила похудеть. Сначала она пыталась записаться на бесплатное бандажирование желудка, но получила отказ. Ее BMI (индекс массы тела) оказался недостаточно большим для того, чтобы претендовать на лечение за государственный счет.

Женщине пришлось отправиться в Румынию и заплатить 6,5 тысячи фунтов стерлингов за операцию, во время которой ей удалили три четверти желудка. После этого она не могла переедать и всего за восемь месяцев сбросила 47 килограммов.

Похудение не только не помогло справиться с бесплодием, но и вызвало у Войку серьезные психологические проблемы. Женщина перестала узнавать себя в зеркале, а ее характер изменился, причем не в лучшую сторону.

«Я плакалась мужу и говорила, что хочу снова быть толстой, — рассказывает она. — Мне больше нравилось, как я выглядела раньше».

Чтобы смириться с изменившейся внешностью и бесплодием, женщине пришлось 18 месяцев посещать психотерапевта. Свою историю она рассказала для того, чтобы другие женщины учли, чем может обернуться экстремальное похудение.

Ранее «ФАКТЫ» писали о совершенно противоположном примере: киевлянка смогла сбросить 15 килограммов веса, но чувствует себя от этого просто великолепно. Она выучила английский язык и даже создала свой канал на YouTube «Бабушка 2.0» для тех, кому за 50.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter