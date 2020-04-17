«Бабушка, и тебе не стыдно?»: благодаря внуку пенсионерка стала успешным видеоблогером

Житейские истории

— Выйдя на пенсию, многие люди не знают, чем себя занять, если им не поручили присматривать за внуками, — говорит автор канала в YouTube «Бабушка 2.0» для тех, кому за 50, киевлянка Нина Дрозд. — Нередко такие пенсионеры смиряются с мыслью, что жизнь прошла, дни напролет проводят у телевизора, и тогда действительно все хорошее для них заканчивается. На самом деле они могут заполнить свои дни интересными и полезными (прежде всего для здоровья) занятиями, найти и подружиться с активными оптимистически настроенными сверстниками. Герои роликов, которые снимаю и выкладываю на мой канал в YouTube, своим примером показывают, что пенсионерам под силу быть современными, активными людьми, путешествовать, выглядеть моложавыми, подтянутыми, ухоженными, модно и со вкусом одеваться, изучать иностранные языки, учиться танцам, рисованию, работать с гаджетами… Скажем, одна из героинь моих сюжетов в 80 лет благодаря регулярным занятиям физкультурой садится на шпагат, другая в 85 лет изучает английский язык. Записываю ролики со специалистами о том, как пожилым людям следить за своим здоровьем, ухаживать за кожей, красиво и стильно одеваться, делать прически, макияж… Рассказываю моим зрителям, как готовить диетические блюда. Например, очень вкусные сырники без муки и сахара. На моем счету уже около 200 роликов. Снимаю их на классный телефон, используя компактный легкий штатив. Освоила программы видеомонтажа. Занятие видеоблогерством отнимает у меня часов по шесть в день. А ведь это не единственный мой проект для людей старшего возраста: на общественных началах веду уроки в группе по изучению английского языка (кстати, самой старшей моей студентке 81 год) и периодически провожу тренинги для желающих пообщаться и найти новых друзей «Кaif с Ниной Дрозд». Читайте также: «Выйдя на пенсию, похудела на 50 кг, стала путешествовать и победила на конкурсе красоты»

«В 50 лет я пошла в декретный отпуск»

— Фразой «Бабушка, и тебе не стыдно» внук Горан (ему тогда было четыре года) дал мне своего рода пинок, благодаря которому я всерьез занялась изучением английского языка, а через какое-то время нашла в себе силы сбросить лишние килограммы, стала преподавателем и, наконец, — видеоблогером, — продолжает Нина Дрозд. — Я даже была волонтером на конкурсе «Евровидение». Стремлюсь, чтобы мой канал в YouTube стал таким же пинком для тех людей старшего возраста, которые ничего не предпринимают для того, чтобы сделать свою жизнь содержательной и счастливой.

— Из-за чего внук сказал вам: «Бабушка, и тебе не стыдно?»

— Эта история связана с английским. Когда родился внук, в декретный отпуск по уходу за ребенком пошла я. Работала в налоговой инспекции. Но получилось так, что в 2010 году из-за низких зарплат почти все мои подчиненные уволились. Я чувствовала, что на обучение новых сотрудников нет сил. А тут как раз родился внук, сын с невесткой стали просить, чтобы я посидела с ним, пока он не пойдет в детсад. Я с удовольствием согласилась пойти в декрет. Горан в раннем детстве часто болел, поэтому в садик мы его не отдали. В четыре года внука записали на курсы английского языка. Я стала водить его на занятия, мы с ним даже ездили в двухнедельный языковой лагерь. Мне следовало помочь внуку в учебе. Однако с этим возникла проблема: хотя я человек с высшим образованием — окончила Национальный университет налоговой службы Украины, — однако с английским не сложилось. Ведь в школе учила немецкий. Однажды внук обратился ко мне с вопросом, но я ему ответила: «Ты же знаешь, что подсказать тебе я не в силах». В ответ он выдал с детской непосредственностью: «Меня заставляешь учиться, а сама не учишься. Тебе не стыдно?» Не хочу, чтобы у него были поводы сказать мне подобное еще раз, твердо решила я и пошла на курсы английского.

«Стремлюсь, чтобы мой канал в YouTube стал пинком людей старшего возраста, которые ничего не предпринимают, чтобы сделать свою жизнь содержательной и счастливой», - говорит Нина Дрозд

Понятное дело, была самой старшей в группе, основную часть которой составляли ребята в возрасте до 30 лет. Занималась по три часа трижды в неделю. В какой-то момент мне стало там некомфортно. Курсы оставила, но продолжила заниматься. Нашла хорошую международную онлайн-школу. Оказалось, в ней занимаются выходцы из бывшего Советского Союза со всего мира (Израиля, Германии, Италии, Голландии, Казахстана, России, даже англоязычной Канады). Причем многие в возрасте 60—70 лет, были и 80-летние. С несколькими ученицами онлайн-школы я подружилась, и мы стали вместе выполнять домашние задания по скайпу. Мне это очень понравилось — мои новые подруги оказались оптимистками по жизни. С ними я чувствовала себя молодой. Нужна была разговорная практика, и я находила иностранцев, согласных общаться с учениками на английском за весьма умеренную плату — некоторые брали всего лишь 50 центов в час.

Кстати, многие люди старшего возраста стесняются ходить на различные курсы, тренинги — боятся выглядеть белыми воронами среди молодежи. В таком случае можно заниматься дома — в Интернете много онлайн-курсов по английскому языку, танцам, гимнастике, изобразительному искусству… Важно выбрать то, что по душе, и начать прямо сейчас. Ведь, как сказала героиня одного из моих видеороликов, занимающаяся в школе танцев: «Сегодня нет времени, завтра не будет сил, послезавтра не будет нас. Так что ничего не откладывай на завтра».

«Исключила из рациона сахар, жареную картошку и свинину»

— Как вы стали волонтером на «Евровидении»?

— Мне хотелось проверить, насколько хорошо я овладела английским. А тут как раз на глаза попалась информация о наборе волонтеров на конкурс «Евровидение», который в мае 2017 года проходил в Киеве (напомним, право его проведения Украина получила благодаря победе Джамалы на «Евровидении-2016» в Стокгольме. — Авт.). К слову, перед этим я была волонтером на фестивале Lego, ведь внук занимался в школе Lego. Так вот, желающих стать волонтерами на песенном конкурсе оказалось около 11 тысяч. Из них отобрали тысячу, в том числе меня. Мне поручили работу в пресс-центре «Евровидения» вместе с молодыми ребятами. Я совершенно не комплексовала, если не все понимала, о чем спрашивали иностранные журналисты, просила помощи у других волонтеров.

Как раз в то время я худела. На лишние килограммы обратила внимание, когда мыла полы. Я не люблю пользоваться шваброй — просто беру тряпку в руки и мою пол. Начала замечать, что стало тяжеловато наклоняться. Причина была очевидной — избыточный вес. При росте 158 сантиметров я весила 72 килограмма. В Интернете мне попалась на глаза программа похудения известного фитнес-тренера Аниты Луценко WOWBODY. Одна из ключевых ее рекомендаций — исключить из рациона сахар. Я так и поступила. В результате за 12 дней сбросила два килограмма. Хорошо, но мало. Поэтому записалась на онлайн-программу Аниты, которая включает диету и физические упражнения. Например, следуя ее рекомендациям, я искючила из меню жареную картошку, свинину заменила телятиной, включила в рацион больше рыбы. Кстати, всем советую свежемороженую сельдь. Она недорогая (от 35 до 50 гривен за килограмм), при этом очень полезная: в ней много витамина D и жирных кислот омега-3. Ролики о приготовлении блюд из сельди можно посмотреть на канале «Бабушка 2.0».

Так вот, в Facebook активно общалась с другими участниками программы Аниты Луценко. С некоторыми из них подружилась. Спустя шесть месяцев написала подробный пост о своих успехах. Мне было что рассказать — за этот срок я сбросила 15 килограммов. А мой муж — десять килограммов. Ведь я готовила ему то же, что и себе. Было приятно, что мой пост тренер разместила на своей странице в Интернете.

— Что подвигло вас учить людей старшего возраста английскому языку?

— В 2017 году я познакомилась с участниками благотворительного проекта для пенсионеров «Жизнелюб». Для них проводились занятия по польскому языку. Думаю, а как же английский? Ведь он сейчас в мире самый востребованный. Вот и вызвалась вести уроки. В группу записалось больше 20 человек. Подготовка к занятиям отнимала уйму времени, но я ни копейки за свою работу не брала и не беру. К счастью, через определенный период в «Жизнелюбе» появились другие преподаватели английского на общественных началах, некоторые ученики перешли к ним. Я оставила себе семерых.

У меня освободилось время. Встал вопрос, чем его заполнить? Возвращаться в налоговую не хотелось — за истекшие годы из-за реорганизаций на работе утратила должность руководителя. Сын и невестка заявили: «Ты бабушка нового поколения — катаешься с внуком на самокате, прилично выучила английский, с компьютером и другими гаджетами на ты, пишешь посты в соцсетях. Становись видеоблогером — у тебя должно получиться». Они и предложили название моего канала в YouTube — «Бабушка 2.0». Мне идея понравилась, я с головой ушла в эту работу. Стараюсь, чтобы мои ролики были полезными тем, кому за 50. Сейчас, например, ищу сексолога, чтобы поговорить с ним о вопросах, которые интересуют людей этого возраста. У меня более 22 тысяч подписчиков, 70 процентов из них — это люди, которые живут за пределами Украины.

Нина Дрозд показывает зрителям пример того, как следует следить за внешностью: стройная, подтянутая, в кадре появляется со вкусом одетая, с модной прической и стильным макияжем

— Видеоблогерство приносит вам доход?

— Да, но пока мизерный — за последние десять месяцев заработала чуть больше 350 долларов.

— Какие сюжеты вашего канала наиболее популярны?

— О людях, которые смогли избавиться от лишнего веса.

— Знаете людей, которым ваши видеоблоги помогли сделать жизнь на пенсии содержательной и интересной?

— Конечно. Например, один из сюжетов посвящен тому, как я отметила свой 56-й день рождения первым в жизни прыжком с парашютом. Вдохновившись этим роликом, одна женщина (кстати, в прошлом дирижер) в 60 лет окончила школу фотографов и стала профессиональным фотохудожником. О ней я сняла сюжет.

Вот еще что: следует понимать, что самодостаточные пенсионеры — счастье для их взрослых детей. Ведь типичными являются ситуации, когда пожилые люди, которым нечем себя занять, по 10—15 раз за день звонят своим взрослым детям с вопросами типа: «Сыночек, ты поел?», «Доченька, ты тепло оделась?». Но молодежь не может уделять им много времени и внимания. Из-за этого накапливаются взаимные недовольство, раздражение, обиды. Мои видеоблоги помогают семьям в решении и этих проблем.



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Фото со страницы Нины Дрозд в Facebook



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