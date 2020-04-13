"Не могла терпеть ту жирную корову": Оля Цибульская сбросила 12 кг

Шоу-бизнес

Популярная певица и телеведущая Оля Цибульская, которой полиция помогла вернуть украденный автомобиль, на карантине умудрилась избавиться от 12 лишних килограммов и поделилась своим секретом. Она призналась, что долгое время была зависимой от еды, но смогла победить запросы своего аппетита.

«Я заедала свои многочисленные страхи, комплексы и слабости. Например, после беременности я объясняла себе, что у меня нет времени похудеть. После съемок клипа, которые обычно длятся целый день, я говорила себе вечером, что достойна торта, ведь я много работала. Если кто-то из хейтеров оставлял неприятный комментарий в интернете, я думала: „Какое право имеет человек писать мне эту гадость?“ и снова заедала стресс», — призналась Оля в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Так длилось почти пять. Какие способы похудения певица только не практиковала. Она ходила к тренерам, занималась спортом, практиковала интервальное голодание.

«Я же артистка, поэтому должна держать себя в форме», — понимала я и в десятый раз начинала худеть, но у меня ничего не получалось", — призналась Цибульская.

Так продолжалось до тех пор, пока она не увидела одно из своих выступлений, когда ей пришлось танцевать в образе Дженнифер Лопес.

«К этому времени я уже сходила к диетологу, он расписал мне режим питания, объяснил, как не есть и не пить после 19:00. Я решила: «Хорошо, сегодня пятница, а с понедельника сажусь на диету, поэтому на выходных даю джазу!» — вспомнила тот день певица.

А затем она включила телевизор, увидела себя на экране и у нее покатились слезы.

«У меня начался рвотный рефлекс, — призналась звезда. — Я смотрела на себя и понимала: та женщина, какой я себе представляю, и та, которую я вижу по телевизору, — это два разных человека».

Она поняла, что ненавидит себя такой, какой была на экране, ненавидит свои слабости, которые привели к появлению лишнего веса.



Вспоминая свои эмоции, певица рассмеялась: «Я не могла терпеть ту жирную корову! Это точно была не я. Ведь я секси, молодая и красивая! Я хочу вернуть тело, о котором мечтаю».

С того момента Оля решительно и без поблажек занялась собой и результат не заставил себя долго ждать.

«В результате прошел месяц и две недели, и у меня минус 12 кг. Сейчас я держусь в стабильном весе — 56−57 кг и не хочу возвращаться к прежнему состоянию», — сказала певица.

Чтобы удержать результат, певица распечатала свое фото с той съемки и повесила его на холодильнике.

«Как только после 19:00 рука тянется к дверце холодильника, я смотрю на себя и понимаю, что не хочу больше быть такой», — объяснила Ольга Цибульская. Певица говорит, что нужно относиться к своему организму с любовью, тогда вы перестаете запихивать в него всякую гадость. «Я и сегодня придерживаюсь правила: не есть и не пить даже воду после 19:00», — раскрыла певица главный секрет своего похудения.

Напомним, для всех желающих держать себя в форме Настя Каменских разработала систему тренировок и показывает их онлайн.

Что готовит на карантине и как занимается, Настя рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

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