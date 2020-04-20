Мир

В сеть выложили видео опасного маневра, предпринятого экипажем российского истребителя СУ-35, который в международном пространстве над Средиземным морем приблизился на опасное расстояние (7,62 метра!) к самолету ВВС США. Ранее сообщалось, что в Алжире разбился военный истребитель СУ-30 российского производства.

В американских ВВС уточнили, что самолет РФ дважды сближался с американским над Средиземным морем в течение полутора часов, однако в первом случае российские пилоты соблюли безопасную дистанцию.

«Первый перехват считался безопасным и профессиональным. Второй перехват был определен как небезопасный и непрофессиональный из-за проводимого высокоскоростного маневра Су-35, который уменьшил расстояние до самолета в пределах 25 футов», — заявили в ВВС США и добавили, что американские пилоты были вынуждены снизиться, дабы увеличить дистанцию и обеспечить безопасность обоих самолетов.

«Ненужные действия российского пилота Су-35 не соответствовали хорошему летному мастерству и правилам международных полетов, создавая серьезную угрозу безопасности полета обоих самолетов», — говорится в сообщении и отмечается, что похожий инцидент произошел 15 апреля этого года, когда российский самолет также опасно приблизился к американскому.

BREAKING: Another unsafe #Russian intercept of @USNavy P-8 in international airspace above #Mediterranean Sea! The Russian aircraft got within 25 feet of the P-8, putting both crews in harms way. We expect nothing less than professional & safe interactions!@USEmbRuPress pic.twitter.com/gDdcQQRkOi — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) April 19, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России разбился военный самолет Су-27 — истребитель упал, пролетая над акваторией Черного моря.

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