Мир

Вскоре после того, как на востоке Афганистана упал и взорвался пассажирский самолет Boeing, стало известно об авиакатастрофе в Алжире, где разбился военный истребитель СУ-30 российского производства

Об этом в соцсетях со ссылкой на росСМИ сообщает авиационный эксперт Вадим Лукашевич: «В Алжире разбился истребитель Су-30 российского производства. Экипаж из двух человек погиб. Других подробностей пока нет».

В российских массмедиа появилась информация о том, что катастрофа произошла на северо-востоке Алжира. Причины падения самолета пока что не известны. Также сообщается, что первую партию российских Су-30 Алжир закупил еще в 2007 году.

По данным из Википедии, такие истребители находятся на вооружении армий России, Алжира, Индии, Китая и Венесуэлы. Их разработкой занималась компания «Сухой».

В местных пабликах распространили фото, которые, как утверждается, были сделаны на месте падения самолета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Афганистане был подбит вертолет с украинским экипажем — украинцы получили телесные повреждения легкой степени.

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