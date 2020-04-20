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Украина

Названа зарплата Зеленского за март

9:28 20 апреля 2020 700
Зеленский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский получил зарплату в 28 тысяч гривен — без надбавок и премий, которые не предусмотрены.

Как сообщают «Українські новини», об этом говорится в ответе Государственного управления делами.

На руки Зеленский получил 22 540 гривен — из зарплаты вычли 5 460 гривен налогов и соборов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский после избрания президентом обнародовал налоговую декларацию — в 2018 году он заработал свыше четырех миллионов гривен. В документе также указывалось, что ему принадлежат пять элитных квартир в Киеве (площадью от 131 до 269,7 кв. м).

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