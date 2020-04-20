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В рамках обмена пленными, который состоялся в конце декабря 2019 года, на временно неподконтрольные правительству территории передали уроженца Запорожья Илью Маслова, который вскоре вернулся обратно в Украину и получил 7 лет за грабеж.
Как сообщает «Миротворец», мужчина ранее имел судимости за разбои и грабежи, и не имел никакого отношения к боевым действиям на Донбассе. Тем не менее, он попал в обменные списки и был помилован президентом Украины.
«Маслов был освобожден из колонии как помилованный и уехал в оккупированный Донецк. Никаких данных, которые свидетельствовали бы, что Маслова освободили именно для обмена, ранее обнародовано не было. 23 января 2020 года Маслов попытался выехать в Россию, но его не пустили — уроженцу Запорожья въезд в РФ запрещен до февраля 2021 года», — отмечают в «Миротворце».
После возвращения на подконтрольные правительству Украины территории, он совершил, как минимум, одно разбойное нападение, был задержан и предстал перед судом. Также сообщается о еще нескольких делах, которые переданы в суд.
Разбойное нападение, за которое Маслову уже вынесли приговор, произошло 1 февраля 2020 года. Следствие установило, что злоумышленник пришел домой к женщине, оказывающей интимные услуги, и под угрозой холодного оружия забрал у нее 1600 гривен и дорогой телефон.
«Маслова взяли под стражу через четыре дня после преступления. В суде он подтвердил все обстоятельства, признал вину и сказал, что, учитывая вид деятельности своей жертвы, думал, что она не обратится в милицию…» — добавили в Центре «Миротворец».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ходе предпасхального обмена пленными, в Украину вернулись 20 человек, из которых военнослужащих было лишь двое.
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