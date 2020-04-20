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Деньги

После карантина в Ryanair готовы продавать билеты фактически даром

9:59 20 апреля 2020 195
После карантина в Ryanair готовы продавать билеты фактически даром
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Лоукостер Ryanair разработал стратегию возвращения на рынок после завершения карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. План предусматривает беспрецедентное снижение цены на билеты.

В комментарии Reuters исполнительный директор компании Майкл О'Лири заявил, что компанию «почти не волнует» стоимость билетов, ведь на данном этапе главное — снова поднять самолеты в воздух.

«Нас почти не волнует, это будет 9,99 евро, 4,99, 1,99 или 99 центов за место. Наше основное дело — за короткий срок вернуть наших пилотов, бортпроводников и самолеты в небо, а не заработать денег», — пояснил он.

В то же время в компании рассчитывают, что 2021 год может быть успешным для заработка. И хотя билеты могут быть дешевле, чем раньше, финансовая ситуация улучшится благодаря падению цен на нефть и снижению аэропортовых сборов. К тому же уже летом 2021 года туристы могут захотеть реализовать отмененные планы 2020 года.

Напомним, «ФАКТЫ» выяснили, почему самолеты в Италию из Украины продолжали летать и после объявленного карантина, 12 марта. А позднее были организованы несколько чартерных рейсов для эвакуации в Украину наших граждан и для доставки в страну медицинского оборудования и материалов.

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