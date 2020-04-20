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У него много врагов: Форостяк отреагировал на расследование о его "причастности" к покушению на Стерненко
Экс-советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк отреагировал на сообщения о том, что принадлежащая ему машина находилась недалеко от места покушения на одесского активиста Сергея Стерненко, назвав их «липовой сенсацией».
«Действительно, во время второго нападения на Стерненко у места преступления по камерам зафиксировали кроме других и авто, когда-то принадлежащее мне, которое немедленно было объявлено в розыск. Как только мне это стало известно, я предоставил следователям и оперативникам анкетные данные нового владельца, которого впоследствии допросили на причастность. Как мне известно, был проведен весь комплекс следственных действий в отношении этого факта», — пишет Форостяк на своей страничке в социальных сетях и добавляет, что никакого «полицейского заговора» против Сергея Стерненко не было.
«СБУ провела повторное следствие и проверку упомянутых фактов, понятно, что никакого полицейского заговора или моей личной причастности обнаружено не было, данную информацию могут подтвердить бывший начальник уголовного розыска и криминальной полиции ГУНП, а также оперативники и следователи, которые этим занимались», — добавил он.
Отметив, что у одесского активиста есть немало врагов в уголовном мире и пророссийски настроенных кругах, Руслан Форостяк в очередной раз выразил личную позицию, заявив, что у человека есть право на самооборону: «В условиях, когда правоохранительная система не может обеспечить эти базовые права, и возникают такие проблемы, как в деле со Стерненко, к сожалению».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае 2018 года на Сергея Стерненко, который с девушкой возвращался домой, напали двое мужчин. В результате завязавшейся драки один из нападавших получил серьезное ножевое ранение и скончался. Сам Стерненко тоже был ранен.
Фото со странички Сергея Стерненко в Facebook.
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