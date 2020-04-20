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Боевики «ДНР» взялись за врача из-за массового заражения коронавирусом: что об этом известно
В ОРДО возбудили первое уголовное дело против врача по подозрению в заражении людей коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает портал так называемой «генеральной прокуратуры ДНР».
«По результатам проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, проведенной в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, „генеральной прокуратурой ДНР“ возбуждено уголовное дело в отношении врача одной из „республиканских“ больниц по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 275 „УК ДНР“ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — сказано в сообщении.
Дело расследуется «по факту нарушения врачом по неосторожности санитарно-эпидемиологических правил, что повлекло массовое заболевание людей». Максимальная санкция статьи предполагает наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей (более 360 тысяч грн) либо лишение свободы на срок до трех лет. Более подробная информация не сообщается «в интересах следствия».
В форумах жителей ОРДО неделю назад даже появилась информация о том, что заболевшая врач якобы умерла. Однако это оказалось не более чем слухами.
Вот, что удалось узнать «ФАКТАМ». Коронавирусом заразилась 62-летняя врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии в Рудничной больнице в оккупированной Макеевке на Донетчине. Доктор попала в реанимацию, сейчас она в удовлетворительном состоянии, но все еще находится в стационаре.
Врач в марте 2020 года через территорию России ездила в туристическую поездку в Испанию, которая сейчас находится на втором месте в мире по количеству инфицированных. Вернулась домой еще до введения на территории ОРДО строгих карантинных мер.
Поэтому она не была в самоизоляции две недели, как это требуется в ОРДО теперь. Врач не уходила на больничный даже тогда, когда у нее появился небольшой кашель, и успела прооперировать около 20 пациентов — все они теперь изолированы и находятся под наблюдением врачей. Заболел ли кто-то из ее пациентов, «ФАКТАМ» узнать не удалось. Однако известно, что заболел супруг доктора — врач больницы № 16 в Пролетарском районе Донецка. Мужчину лечат в стационаре.
В связи с ЧП два отделения Рудничной больницы в Макеевке (ЛОР-отделение и один этаж в хирургическом корпусе — там, где проводят малоинвазивные вмешательства) закрыты на карантин. А также закрыта ГБ № 16 в Донецке — больница принимает только лишь пациентов, которым необходима экстренная помощь.
По имеющимся сведениям, инфекционные отделения больниц ОРДО, которые принимают заразившихся коронавирусом, заполнены. Отделений для приема пациентов с подозрением на COVID-19 только в Макеевке предусмотрено шесть, в том числе и в крупнейшем лечебном учреждении города — Рудничной больнице.
По заявлению «министра здравоохранения ДНР» Ольги Долгошапко, на сегодня в ОРДО якобы нет умерших от коронавируса. Зафиксировано 36 заболевших COVID-19, трое из них уже выздоровели, под наблюдением 8825 человек, из них 261 — в стационаре. Насколько достоверны сведения о количестве заразившихся, можно судить по наличию тестов на COVID-19: на сегодня, по заявлениям представителей «минздрава ДНР», пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию проведено около 800 тестов на COVID-19.
По данным «ФАКТОВ», тестов, производства РФ, остро не хватает, поэтому назначается тестирование только в самых «очевидных» случаях. И только в этих же случаях будет проводиться посмертное тестирование умерших от атипичной пневмонии. ПЦР-тесты, достоверно устанавливающие наличие коронавируса в крови пациента, несмотря на наличие необходимого оборудования, в ОРДО не делают — из-за дороговизны реагентов их по-прежнему проводят лишь на территории РФ.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в связи с опасностью распространения коронавируса из-за ошибки врача были заперты медработники и пациенты больницы в оккупированном Енакиево. Также закрыт на въезд и выезд поселок энергетиков Новый Свет (где расположена тепловая электростанция, дающая порядка 85% электроэнергии в ОРДО) в оккупированном Старобешевском районе Донетчины.
О первом случае заражения COVID-19 в ОРДО заявили в прошлом месяце: заболевший, несмотря на явные симптомы заболевания, продолжал ездить на работу в общественном транспорте.
В соседнем ОРЛО также принимают беспрецедентные меры по «защите» местных жителей от инфицирования.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..