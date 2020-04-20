27.07 / 27.39 29.17 / 29.65
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Денег нет: больной Татьяне Булановой грозит голодная смерть

11:18 20 апреля 2020 973
Буланова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова, которую ранее госпитализировали с подозрением на инсульт, переведена из реанимации в обычную палату. Врачи сделали все возможное, чтобы помочь звезде 90-х, но настроение у нее плохое — певица осталась без денег.

Об этом она сама рассказала перед госпитализацией в эфире «Ты не поверишь».

«Деньги закончились. А жить надо на что-то, есть на что-то надо, еду покупать надо. Это никто не отменял. И кот орет голодный», — жаловалась она.

Певица зарабатывала корпоративами, но во время карантина даже эти небольшие доходы исчезли. Ей и до болезни было трудно выплачивать ипотеку, певица искала, где заработать. «Это самое важное. В первую очередь здоровье, а потом это. Чтобы умереть не от вируса, а от голода не умереть. Я не знаю, что будет, на что жить. Меня, как волка, ноги кормят. Поработал — получил деньги. Не съездил — не получил», — говорила она.

По словам продюсера Андрея Разина, Буланова находится в одной из лучших больниц Санкт-Петербурга. Кто платит за лечение, не сообщается. После перенесенного инсульта (а его певица подтвердила в разговоре с подругой) Булановой понадобиться дорогостоящая реабилитация.

Напомним, что в больнице находится и Надежда Бабкина. Коронавирус приковал звезду к кровати.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Поливальный понедельник

Поливальный понедельник 2020: что нельзя делать в первый день после Пасхи

Буланова

Денег нет: больной Татьяне Булановой грозит голодная смерть

Владимир Зеленский

Зеленскому нечего ответить. Что изменилось через год после дебатов с Порошенко?

Аксенов закрыл Крым для россиян: названа причина

Аксенов закрыл Крым для россиян: названа причина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер