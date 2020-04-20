- 12:01 Проблемы со здоровьем и ссоры: гороскоп на 21 апреля для всех знаков зодиака
- 11:53 Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара на этой неделе
- 11:50 Хроники коронавируса: главные события в мире 20 апреля (обновляется)
- 11:48 Аксенов закрыл Крым для россиян: названа причина
- 11:38 Зеленскому нечего ответить. Что изменилось через год после дебатов с Порошенко?
- 11:37 В Чехии хакеры атаковали больницы: подозревают Россию
- 11:18 Денег нет: больной Татьяне Булановой грозит голодная смерть
- 10:59 Жители Донбасса готовы отделиться от сепаратистов: замечена важная тенденция
- 10:54 Масштабные пожары на Житомирщине: что там сейчас происходит
- 10:33 Боевики «ДНР» взялись за врача из-за массового заражения коронавирусом: что об этом известно
- 10:28 У него много врагов: Форостяк отреагировал на расследование о его "причастности" к покушению на Стерненко
- 10:25 Россия трещит по швам: СМИ указали на показательный демарш Кадырова
Денег нет: больной Татьяне Булановой грозит голодная смерть
Российская эстрадная певица Татьяна Буланова, которую ранее госпитализировали с подозрением на инсульт, переведена из реанимации в обычную палату. Врачи сделали все возможное, чтобы помочь звезде 90-х, но настроение у нее плохое — певица осталась без денег.
Об этом она сама рассказала перед госпитализацией в эфире «Ты не поверишь».
«Деньги закончились. А жить надо на что-то, есть на что-то надо, еду покупать надо. Это никто не отменял. И кот орет голодный», — жаловалась она.
Певица зарабатывала корпоративами, но во время карантина даже эти небольшие доходы исчезли. Ей и до болезни было трудно выплачивать ипотеку, певица искала, где заработать. «Это самое важное. В первую очередь здоровье, а потом это. Чтобы умереть не от вируса, а от голода не умереть. Я не знаю, что будет, на что жить. Меня, как волка, ноги кормят. Поработал — получил деньги. Не съездил — не получил», — говорила она.
По словам продюсера Андрея Разина, Буланова находится в одной из лучших больниц Санкт-Петербурга. Кто платит за лечение, не сообщается. После перенесенного инсульта (а его певица подтвердила в разговоре с подругой) Булановой понадобиться дорогостоящая реабилитация.
Напомним, что в больнице находится и Надежда Бабкина. Коронавирус приковал звезду к кровати.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?