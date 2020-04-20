Денег нет: больной Татьяне Булановой грозит голодная смерть

Шоу-бизнес

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова, которую ранее госпитализировали с подозрением на инсульт, переведена из реанимации в обычную палату. Врачи сделали все возможное, чтобы помочь звезде 90-х, но настроение у нее плохое — певица осталась без денег.

Об этом она сама рассказала перед госпитализацией в эфире «Ты не поверишь».

«Деньги закончились. А жить надо на что-то, есть на что-то надо, еду покупать надо. Это никто не отменял. И кот орет голодный», — жаловалась она.

Певица зарабатывала корпоративами, но во время карантина даже эти небольшие доходы исчезли. Ей и до болезни было трудно выплачивать ипотеку, певица искала, где заработать. «Это самое важное. В первую очередь здоровье, а потом это. Чтобы умереть не от вируса, а от голода не умереть. Я не знаю, что будет, на что жить. Меня, как волка, ноги кормят. Поработал — получил деньги. Не съездил — не получил», — говорила она.

По словам продюсера Андрея Разина, Буланова находится в одной из лучших больниц Санкт-Петербурга. Кто платит за лечение, не сообщается. После перенесенного инсульта (а его певица подтвердила в разговоре с подругой) Булановой понадобиться дорогостоящая реабилитация.

Напомним, что в больнице находится и Надежда Бабкина. Коронавирус приковал звезду к кровати.

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