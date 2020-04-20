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Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара на этой неделе
Официальный курс доллара, который на прошлой неделе несколько подрос, на текущей неделе может умеренно пойти вниз.
Такой прогноз в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» сделал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
«На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1−27,4 гривни», — отметил аналитик.
Полный текст эксклюзивного материала о положении на валютном рынке с прогнозами экспертов читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?