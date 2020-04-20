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Деньги

Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара на этой неделе

11:53 20 апреля 2020 50
Доллары
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Официальный курс доллара, который на прошлой неделе несколько подрос, на текущей неделе может умеренно пойти вниз.

Такой прогноз в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» сделал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

«На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1−27,4 гривни», — отметил аналитик.

Полный текст эксклюзивного материала о положении на валютном рынке с прогнозами экспертов читайте на сайте «ФАКТОВ».

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