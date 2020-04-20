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Стиль жизни

Проблемы со здоровьем и ссоры: гороскоп на 21 апреля для всех знаков зодиака

12:01 20 апреля 2020 37
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Во вторник, 21 апреля, внимательно отнеситесь к себе и близким. Возможны проблемы со здоровьем и ссоры в семье.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 21 апреля для всех знаков зодиака.

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Овен

Удачный день для Овнов. Начнется череда побед. Только решите, что вам нужно.

Телец

Не самый удачный день для перемен. Оставайтесь на старой работе и постарайтесь понять партнера.

Близнецы

Близнецов могут подвести партнеры по бизнесу, но день удачный, возможно, даже получите прибыль.

Рак

Возможны ссоры с родственниками, постарайтесь помириться, иначе все это затянется.

Лев

Львам нужно полностью довериться себе, интуиция не подведет. Будьте внимательнее ко своей второй половинке.

Дева

Комфортно Девам будет только в окружении родных и близких, на работе лучше взять отгул.

Весы

Весам повезет в бизнесе и в любви, но вот со здоровьем возможны проблемы.

Скорпион

Хороший день, чтобы избавиться от всего лишнего. Отношений это тоже касается.

Стрелец

Стрельцов ожидают нелегкие сутки, когда придется забыть про амбиции и включить интуицию.

Козерог

Избегайте конфликтных ситуаций — не исключен нервный срыв.

Водолей

День будет не очень радужным. Постарайтесь сделать праздник себе и близким сами.

Рыбы

Возможно небольшое поступление денежных средств. Вечером можете почувствовать себя плохо, но все быстро пойдет.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали лунный календарь на неделю.

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