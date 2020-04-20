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Проблемы со здоровьем и ссоры: гороскоп на 21 апреля для всех знаков зодиака
Во вторник, 21 апреля, внимательно отнеситесь к себе и близким. Возможны проблемы со здоровьем и ссоры в семье.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 21 апреля для всех знаков зодиака.
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Овен
Удачный день для Овнов. Начнется череда побед. Только решите, что вам нужно.
Телец
Не самый удачный день для перемен. Оставайтесь на старой работе и постарайтесь понять партнера.
Близнецы
Близнецов могут подвести партнеры по бизнесу, но день удачный, возможно, даже получите прибыль.
Рак
Возможны ссоры с родственниками, постарайтесь помириться, иначе все это затянется.
Лев
Львам нужно полностью довериться себе, интуиция не подведет. Будьте внимательнее ко своей второй половинке.
Дева
Комфортно Девам будет только в окружении родных и близких, на работе лучше взять отгул.
Весы
Весам повезет в бизнесе и в любви, но вот со здоровьем возможны проблемы.
Скорпион
Хороший день, чтобы избавиться от всего лишнего. Отношений это тоже касается.
Стрелец
Стрельцов ожидают нелегкие сутки, когда придется забыть про амбиции и включить интуицию.
Козерог
Избегайте конфликтных ситуаций — не исключен нервный срыв.
Водолей
День будет не очень радужным. Постарайтесь сделать праздник себе и близким сами.
Рыбы
Возможно небольшое поступление денежных средств. Вечером можете почувствовать себя плохо, но все быстро пойдет.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали лунный календарь на неделю.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?