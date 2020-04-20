Стиль жизни

Проблемы со здоровьем и ссоры: гороскоп на 21 апреля для всех знаков зодиака

Во вторник, 21 апреля, внимательно отнеситесь к себе и близким. Возможны проблемы со здоровьем и ссоры в семье.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 21 апреля для всех знаков зодиака.

Овен

Удачный день для Овнов. Начнется череда побед. Только решите, что вам нужно.

Телец

Не самый удачный день для перемен. Оставайтесь на старой работе и постарайтесь понять партнера.

Близнецы

Близнецов могут подвести партнеры по бизнесу, но день удачный, возможно, даже получите прибыль.

Рак

Возможны ссоры с родственниками, постарайтесь помириться, иначе все это затянется.

Лев

Львам нужно полностью довериться себе, интуиция не подведет. Будьте внимательнее ко своей второй половинке.

Дева

Комфортно Девам будет только в окружении родных и близких, на работе лучше взять отгул.

Весы

Весам повезет в бизнесе и в любви, но вот со здоровьем возможны проблемы.

Скорпион

Хороший день, чтобы избавиться от всего лишнего. Отношений это тоже касается.

Стрелец

Стрельцов ожидают нелегкие сутки, когда придется забыть про амбиции и включить интуицию.

Козерог

Избегайте конфликтных ситуаций — не исключен нервный срыв.

Водолей

День будет не очень радужным. Постарайтесь сделать праздник себе и близким сами.

Рыбы

Возможно небольшое поступление денежных средств. Вечером можете почувствовать себя плохо, но все быстро пойдет.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали лунный календарь на неделю.

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