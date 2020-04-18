Льва ждет дополнительный заработок, а Козерога — головокружительный роман: гороскоп на неделю

Стиль жизни

ОВЕН. Посвятите время домашним и хозяйственным хлопотам. Можно начинать строительство или решать вопросы, связанные с недвижимостью. Займитесь также улучшением своей физической формы. Полезными окажутся водные процедуры, занятия йогой или спортивной ходьбой.

ТЕЛЕЦ. Этот период удачен для тех, кто не ищет легких путей для достижения задуманного. Займитесь саморазвитием — запишитесь на курсы, посетите музеи и выставки, тем более сейчас это можно сделать виртуально. Не исключено новое интересное знакомство, которое в будущем перерастет в крепкую дружбу.

БЛИЗНЕЦЫ. За что бы вы ни взялись — удача на вашей стороне, поэтому смело приступайте к воплощению задуманного. Единственное, о чем стоит побеспокоиться, так это о здоровье. Нынче велик риск обострения хронических заболеваний или даст о себе знать давняя травма.

РАК. Следует умерить свой пыл и обдумать планы на ближайшее будущее. Гороскоп рекомендует воздержаться от советов окружающим и уж тем более не стоит лезть со своим уставом в чью-то жизнь, иначе получите новые проблемы и хлопоты.

ЛЕВ. Ваши общительность и обаяние помогут наладить нужные контакты, установить новые деловые связи или найти дополнительный источник заработка. Даже несмотря на то что не все ваши идеи найдут поддержку, успех не заставит себя долго ждать.

ДЕВА. Ожидается довольно спокойный и в то же время весьма продуктивный период. Удастся закончить то, что долгое время стопорилось. Воздержитесь от принятия необдуманных решений, осторожность сейчас вам не повредит.

ВЕСЫ. Чтобы не возникло никаких неприятностей, следует поумерить свои амбиции. Не будьте слишком категоричны, проявляйте гибкость, иначе можете вызвать раздражение со стороны окружающих. Снять физическое и психологическое напряжение помогут водные процедуры и массаж.

СКОРПИОН. Период богат на различные события и вам, скорее всего, придется оказаться в эпицентре происходящего. Следите за новостями и тщательно проверяйте поступающую информацию, чтобы не упустить что-то важное. Не исключено получение делового предложения. Времени на его реализацию потребуется немало, но зато результат порадует вас.

СТРЕЛЕЦ. Анализ произошедшего поможет увидеть и подтянуть слабые места, а также определиться с планами на будущее. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу при принятии важных решений — сейчас он должен стать для вас главным советчиком.

КОЗЕРОГ. На вашем пути то и дело будут возникать какие-то преграды. Не нервничайте и не отступайте от намеченных планов, и тогда сможете добиться желаемого. На амурном фронте не исключен головокружительный роман, однако звезды предупреждают, что он может оказаться весьма скоротечным и принесет сплошное недоумение.

ВОДОЛЕЙ. Планы, которые вы строили, претерпят изменения под натиском обстоятельств. Излишняя впечатлительность и раздражительность могут стать причиной неприятных ситуаций, выйти из которых окажется весьма проблематично. На службе избегайте конфликтов, а в общении с близкими старайтесь прийти к компромиссу.

РЫБЫ. Хорошее время для достижения поставленных целей. Удачными окажутся переговоры с новыми деловыми партнерами, также не исключено получение прибыли. На личном фронте не оставляйте без внимания проблемы близких людей, они сейчас нуждаются в вашем совете и поддержке.

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