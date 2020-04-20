Общество и люди

Светлый вторник 2020: что нельзя делать во второй день после Пасхи

Светлый вторник, 21 апреля, как и все дни Светлой седмицы, имеет свои правила и запреты.

«ФАКТЫ» собрали для вас традиции второго дня после Пасхи.

Что нельзя делать в Светлый вторник

Нельзя грустить и печалиться.

Нельзя поминать мертвых.

Нельзя венчаться (но можно проводить крестины).

В этот день не соблюдают пост и не бьют поклоны.

Что можно и нужно делать в Светлый вторник

В этот день (как и в другие дни Светлой седмицы) поют Пасхальные часы.

Женщины в Светлый вторник ходят в гости к родственникам.

Также в этот день помогают тем, кто нуждается.

В этот день хозяин и его семья отправляются к своей земле (полям, огородам) и поздравляют ее с Пасхой. После этого закапывают в землю пасхальное яйцо и просят землю о щедром урожае.

Больше о запретах и традициях Светлого вторника читайте здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter