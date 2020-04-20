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Светлый вторник 2020: что нельзя делать во второй день после Пасхи
Светлый вторник, 21 апреля, как и все дни Светлой седмицы, имеет свои правила и запреты.
«ФАКТЫ» собрали для вас традиции второго дня после Пасхи.
Что нельзя делать в Светлый вторник
Нельзя грустить и печалиться.
Нельзя поминать мертвых.
Нельзя венчаться (но можно проводить крестины).
В этот день не соблюдают пост и не бьют поклоны.
Что можно и нужно делать в Светлый вторник
В этот день (как и в другие дни Светлой седмицы) поют Пасхальные часы.
Женщины в Светлый вторник ходят в гости к родственникам.
Также в этот день помогают тем, кто нуждается.
В этот день хозяин и его семья отправляются к своей земле (полям, огородам) и поздравляют ее с Пасхой. После этого закапывают в землю пасхальное яйцо и просят землю о щедром урожае.
Больше о запретах и традициях Светлого вторника читайте здесь.
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