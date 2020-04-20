Происшествия

В центре Николаева бабушка крала тротуарную плитку под вой полицейской сирены: инцидент попал на видео

В выходные дни в центре Николаева на улице Потемкинской женщина пожилого возраста среди бела дня крала плитку, заготовленную для будущей укладки тротуара. Курьезное видео появилось на канале h. nikolaev в Instagram и сразу получило множество комментариев. Как отмечают пользователи соцсетей, эту бабушку видели здесь и раньше с увесистой хозяйственной сумкой. Ранее в объектив камеры попали наглые воры, орудующие в харьковских трамваях.

«Даже полицейская сирена ее не вспугнула», — пишут в комментариях к видео николаевцы.

«Как она это дотащит?»

«Завтра с мужем и детьми придет».

«Это поколение привыкло воровать все что можно… Заводы они разворовали, фабрики, теперь плитку, цветы на клубе… У себя же воруют».

«А потом правительство виновато, что мы плохо живем».

«Как же это было предсказуемо. Всегда, когда рядом проходил, удивлялся, почему еще никто не украл, судя по всему, время пришло».

«Вот так себе на дом и нашкрябает…» — иронизируют жители города по поводу запечатленного на видео откровенного воровства коммунальной собственности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Кировоградщине вооруженный налетчик похитил из церкви пасхальный кулич (фото), а в Полтавской области пенсионер МВД устроил «распродажу» авто со штрафплощадки: исчезло свыше 30 машин.

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