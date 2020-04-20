27.10 / 27.38 29.19 / 29.65
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В центре Николаева бабушка крала тротуарную плитку под вой полицейской сирены: инцидент попал на видео

14:31 20 апреля 2020 264
ворует тротуарную плитку
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В выходные дни в центре Николаева на улице Потемкинской женщина пожилого возраста среди бела дня крала плитку, заготовленную для будущей укладки тротуара. Курьезное видео появилось на канале h. nikolaev в Instagram и сразу получило множество комментариев. Как отмечают пользователи соцсетей, эту бабушку видели здесь и раньше с увесистой хозяйственной сумкой. Ранее в объектив камеры попали наглые воры, орудующие в харьковских трамваях.

«Даже полицейская сирена ее не вспугнула», — пишут в комментариях к видео николаевцы.

«Как она это дотащит?»

«Завтра с мужем и детьми придет».

«Это поколение привыкло воровать все что можно… Заводы они разворовали, фабрики, теперь плитку, цветы на клубе… У себя же воруют».

«А потом правительство виновато, что мы плохо живем».

«Как же это было предсказуемо. Всегда, когда рядом проходил, удивлялся, почему еще никто не украл, судя по всему, время пришло».

«Вот так себе на дом и нашкрябает…» — иронизируют жители города по поводу запечатленного на видео откровенного воровства коммунальной собственности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Кировоградщине вооруженный налетчик похитил из церкви пасхальный кулич (фото), а в Полтавской области пенсионер МВД устроил «распродажу» авто со штрафплощадки: исчезло свыше 30 машин.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Скандал с «поджигателями на мопедах»: фигуранты записали видео обращение и готовы к полиграфу

Скандал с "поджигателями на мопедах": фигуранты записали видеообращение и готовы к полиграфу

ворует тротуарную плитку

В центре Николаева бабушка крала тротуарную плитку под вой полицейской сирены: инцидент попал на видео

Поджигатели

Передвигаются на скутерах: под Киевом орудует пара поджигателей (видео)

Светлый вторник

Светлый вторник 2020: что нельзя делать во второй день после Пасхи

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер