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Украина

На Прикарпатье объявили штормовое предупреждение и ожидают схождение лавин

14:31 20 апреля 2020 42
Лавина
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Ивано-Франковской области ожидают схождение средних и крупных лавин в течение 20−21 апреля и объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает в Facebook группа «Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах». Туристам рекомендуется воздержаться от походов на высокогорье. Отмечается, что существует значительная снеголавинная опасность — 3 уровня.

Умеренная вероятность схождения лавин, 2 уровня, ожидается в высокогорье восточной части Закарпатской области. В центральной и западной частях этой области опасность оценивается, как низкая (1 уровень).

Ранее сообщалось, что Управление ГСЧС в Закарпатской области открыло онлайн-сервис для регистрации собравшихся в горы туристов. Если в указанное при регистрации время группа не выходит на связь — это становится сигналом для спасателей начинать поисковую операцию.

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