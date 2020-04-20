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Скандал с "поджигателями на мопедах": фигуранты записали видеообращение и готовы к полиграфу
Задержанные полицией по подозрению в умышленном поджоге леса в Киевской области так называемые «скутеристы» отвергли причастность к инциденту и выразили готовность пройти проверку на полиграфе.
По их словам, они живут в поселке, где было возгорание, и по случайности оказались на месте пожара.
Также парни утверждают, что полиция пришла к ним без санкции суда, сообщил в сети журналист Константин Прокопенко.
Он опубликовал видеообращение подозреваемых, в котором они уверяют в своей непричастности к поджогу.
Напомним, ранее в сеть попало видео, на котором зафиксирован факт поджога камыша на берегу реки Ирпень, между селами Белогородка и Гнатовка.
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