Под Киевом поймали поджигателей на скутерах (фото)

Происшествия

Под Киевом поймали двух молодых мужчин, подозреваемых в поджогах сухой травы и провоцировании лесных пожаров. Разыскивали поджигателей-скутеристов после того, как в сети появилось видео с молодыми пироманами. На видео четко видно, как двое юношей подожгли камыш на берегу реки Ирпень, а потом скрылись на мотороллерах без номерных знаков.

Полиция Киево-Святошинского района установила лиц, зафиксированных на видео. 28-летний и 29-летний жители Ирпеня сейчас находятся в отделении полиции. Мотороллеры у нарушителей изъяты.

Двое молодых людей рискуют стать первыми наказанными по новому закону о крупных штрафах за поджоги. Нарушителям могут выписать штраф до 150 тыс. гривен. Если будут доказаны серьезные последствия поджогов, то нарушителям может грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее полиция задержала молодого жителя Киевской области. Предполагается, что именно он был виновен в масштабном пожаре в Чернобыльской зоне.

Фото npu.gov.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter