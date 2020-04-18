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Украина

Передвигаются на скутерах: под Киевом орудует пара поджигателей (видео)

13:40 18 апреля 2020 236
Поджигатели
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Киевской области ищут двух поджигателей камышей, которые орудуют в районе сел Белогородка и Гнатовка. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Киев оперативный» в социальной сети Facebook.

Осторожно! На видео присутсвует нецензурная лексика!

«Прошу помочь сделать этих уродов известными и тем самым — опознать их! Подожгли камыш на берегу реки Ирпень, между селами Белогородка и Гнатовка. Как только услышали о полиции — дружно смылись. Полицейские, прибывшие на вызов сказали, что это уже третий поджог за день именно этой парочки на скутерах», — сообщили в сообществе.

Как писали «ФАКТЫ», ранее правоохранители столичного региона вручили двум лицам подозрения в причастности к поджогам в Чернобыльской зоне отчуждения, где более недели бушевали масштабные пожары. Один из подозреваемых — местный житель села Раговка, расположенного на границе Житомирской и Киевской областей.

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