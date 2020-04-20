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Происшествия

В Виннице подросток выстрелил в товарища из охотничьего ружья: полиция рассказала подробности

15:37 20 апреля 2020 126
Ружье
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На Пасху в Виннице 17-летний юноша ранил своего 16-летнего приятеля из охотничьего оружия. Ранее в Хмельницкой области юноша застрелил отца из его же оружия, приняв мужчину за вора, пробравшегося в дом.

Как сообщают в ГУНП в Винницкой области, ЧП произошло на территории частного домовладения в Виннице.

По словам заместителя начальника Левобережного отделения полиции Владимира Десятника, 13-летняя девушка, воспользовавшись отсутствием родителей, позвала в гости друзей. Один из парней попросил хозяйку дома показать охотничье ружье ее отца.

Девушка открыла сейф — ключи находились в доступном месте — и вытащила гладкоствольное и нарезное ружья. Один из парней случайно выстрелил из гладкоствольного ружья калибра 12 мм и попал другому в голень.

Медики увезли раненого в травматологическое отделение областной детской больницы, а правоохранители изъяли четыре единицы охотничьего оружия, на которые были соответствующие разрешения.

Начато уголовное производство по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Не исключено, что уголовную ответственность понесет и владелец оружия — в его действиях усмотрели признаки преступления, предусмотренного ст. 264 УК Украины (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсонской области военнослужащий, нарушив правила обращения с оружием, застрелил сослуживца. Военный взял оружие своего напарника и выстрелил в его сторону. Пуля попала в бедро — военнослужащий скончался.

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