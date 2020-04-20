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Под Мелитополем пьяные селяне избили полицейский патруль и угнали служебное авто (фото)
Поздно вечером в воскресенье, 19 апреля, в Запорожской области пьяные жители села Вознесенка Мелитопольского района избили патрульных полицейских и угнали их служебный автомобиль. Ранее под Киевом мужчина, терроризировавший жителей села Гора, напал на полицейского и ранил его отверткой.
Как сообщают в ГУНП в Запрожской области, пострадавшие правоохранители обращались к медикам, а троих их обидчиков задержали.
Все началось с того, что на Пасху около 22:00 сотрудники группы реагирования патрульной полиции возвращались с вызова и заметили в селе скутер, который ехал без включенных фар. Его водитель проигнорировал требование правоохранителей остановится. Вскоре транспортное средства догнали — за рулем был пьяный парень без прав.
Пока полицейские оформляли протокол, на подмогу водителю скутера пришли родственники и знакомые. Двое из них напали на патрульных, а еще один угнал служебный автомобиль Mitsubishi Outlander. Угонщика — жителя Мелитополя 1986 года рождения — вскоре нашли в том же селе и доставили в отделение. Позже задержали еще двоих мужчин, которые избили полицейских — жителя Мелитопольского района 1989 года рождения и жителя Мелитополя 1991 года рождения. Все трое задержанных были пьяны.
По данному факту возбуждены уголовные производства по признакам ч.2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В Харькове пьяный 34-летний водитель Volkswagen устроил ДТП, а когда его доставили в больницу для осмотра, напал на полицейского.
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