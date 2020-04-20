«Зачем вы нам врете?!»: сеть впечатлил пост возмущенного врача скорой помощи

Украина

Бурное обсуждение в сети вызвал пост фельдшера станции скорой медицинской помощи из Кременчуга Полтавской области Ольги Ляшенко, который она разместила на Пасху, 19 апреля, под фотографией на своей странице в Facebook.

«На фото фельдшера на позитиве, в защитных костюмах — так мы должны заходить на вызовы. Мы едем к вам на вызовы не с ружьем и не с гранатой. Мы едем оказывать вам помощь. Но почему вы, б., молчите? Вчера за сутки три вызова, на которых фельдшера выпытывали, с кем был контакт. И вы признавались, что он был, не диспетчеру, а нам на вызове. Какого хрена вы врете себе во вред? Если выйдет со строя скорая — задумайтесь, кто будет выезжать на тяжелых больных. Смейтесь. Вам весело, но само веселье только начинается», — возмутилась медицинский работник.

«Я одна из тех фельдшеров, которая столкнулась с враньем на вызове, — написала в комментариях Людмила Артемчук. — Мы три раза спросили у больной и родственников: „У вас температура есть?“. Ответ: „Нет“. Ставим градусник и там…39,2. Следующий вопрос: „У Вас был контакт с приезжим? Только отвечайте честно!“ Ответ: „Нет!“. На эти вопросы нам ответили 3 взрослых человека. Выходим из квартиры и узнаем, что две недели назад приехал внук из Польши, который как раз и находился в квартире… Просто нет слов! Честно, мне хотелось взять биту. Я не могу понять, зачем нам врут?!»

«Очень мало позитива! — согласна с коллегами Алена Матвиец. — Когда едем на вызов по поводу температуры и одышки, подозреваем вирус. Но диспетчеры успокаивают: „В контакте не была, сидит дома“. А в итоге выясняется, что пациентка общалась с другом, который находится на самоизоляции…»

«Нужно на все выезды надевать защитные костюмы, — уверена медработник Inna Malyarenko. — Людям всем начихать! Если бы можно было, они бы кашляли и плевали нам в лицо по „приколу“. После очереди в маркете (наверное, закончились гречка и туалетная бумага) уже не надо спрашивать, был ли контакт. Нужно себя защитить, ибо о нас никто думать не будет. И нашим гражданам начихать, сколько бригад на самоизоляции. Будут стоять с секундомером и жалобы писать в министерство, что долго едем…»

Многие кременчужане абсолютно поддерживают медиков и в своих выводах категоричны. «Этот вопрос нужно поднимать на уровне мэрии», — считает один. «Надо вызывать полицию в таких случаях», — подсказывает другой. А третий полагает, что следует «заводить на таких уголовные дела и в тюрягу на 3 года. Потому что все от безнаказанности».

Кстати, Кременчуг удерживает печальное лидерство в области по количеству подтвержденных случаев COVID-19. На 20 апреля в городе и районе диагноз был установлен 34 человекам. Причем 14 случаев были подтверждены за последние сутки. Из общего количества заболевших 7 выздоровело и один уме

Тем временем в Минздраве ожидают всплеск заболеваний COVID-19 из-за массовых нарушений карантина на Пасху.

Актуальную информацию об уровне заболевания коронавирусом в Украине по областям читайте здесь.

Фото со страницы Ольги Ляшенко в Facebook

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