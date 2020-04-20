Украина

Боевики на Донбассе активизировались после Пасхи: у ВСУ потери

В понедельник, 20 апреля, оккупанты трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил. В результате обстрела погиб украинский боец.

Как сообщает штаб ООС, два обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Так, оккупационные войска обстреляли наши подразделения у населенного пункта Южное — боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Под Новоалександровкой действовал вражеский снайпер.

Вблизи Марьинки враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения. Раненым бойцам оказана помощь, они госпитализированы.

Украинские военнослужащие дали врагу жесткий и решительный ответ.

Ранее сообщалось, что жители прифронтовой зоны Донбасса уже готовы «отделиться» от квази-республик.

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