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Боевики на Донбассе активизировались после Пасхи: у ВСУ потери
В понедельник, 20 апреля, оккупанты трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил. В результате обстрела погиб украинский боец.
Как сообщает штаб ООС, два обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Так, оккупационные войска обстреляли наши подразделения у населенного пункта Южное — боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Под Новоалександровкой действовал вражеский снайпер.
Вблизи Марьинки враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения. Раненым бойцам оказана помощь, они госпитализированы.
Украинские военнослужащие дали врагу жесткий и решительный ответ.
Ранее сообщалось, что жители прифронтовой зоны Донбасса уже готовы «отделиться» от квази-республик.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?