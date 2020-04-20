27.12 / 27.38 29.21 / 29.63
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Пасха удалась: в Николаеве пьяная бабушка потеряла 3-летнюю внучку на остановке (фото)

19:39 20 апреля 2020 914
Девочка потерялась
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Днем в Николаеве патрульный наряд Национальной гвардии получил сообщение от неравнодушных прохожих о том, что на остановке общественного транспорта две пожилые женщины употребляют алкоголь, а рядом с ними играет маленькая внучка одной из них. Ребенок был предоставлен сам себе и убегал от бабушки на большое расстояние. При этом бабушка была занята беседой с подругой.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе в/ч 3039 Нацгвардии, бойцы, прибыв на место происшествия, ребенка здесь уже не застали. Еле стоящая на ногах бабушка тоже не знала, где ее внучка. 3-летнюю девочку обнаружили на детской площадке во дворе через квартал. Чтобы ребенок не испугался, патрульные дали ему поиграть телефоном. Увидев внучку, бабушка обрадовалась. Девочку отвезли в райотдел полиции и вызвали родителей ребенка, которым передали и девочку, и бабушку.

«Неизвестно, что могло бы произойти из-за такого пренебрежительного отношения к ребенку, но благодаря не равнодушным гражданам и быстрой реакции, а также умелым действиям правоохранителей, ребенок теперь в безопасности», — отметили в пресс-службе в/ч 3039 .

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии, которая произошла на Житомирщине: 2-летний ребенок оказался без присмотра взрослых и утонул в водоеме возле двора, в котором он играл. Также сообщалось, что в Славянске безответственность родителей привела к гибели полуторагодовалого ребенка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

полиция

Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат

заморозки

На Украину надвигаются сильные заморозки

врачи скорой помощи

«Зачем вы нам врете?!»: сеть впечатлил пост возмущенного врача скорой помощи

Девочка потерялась

Пасха удалась: в Николаеве пьяная бабушка потеряла 3-летнюю внучку на остановке (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер