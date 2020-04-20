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Пасха удалась: в Николаеве пьяная бабушка потеряла 3-летнюю внучку на остановке (фото)
Днем в Николаеве патрульный наряд Национальной гвардии получил сообщение от неравнодушных прохожих о том, что на остановке общественного транспорта две пожилые женщины употребляют алкоголь, а рядом с ними играет маленькая внучка одной из них. Ребенок был предоставлен сам себе и убегал от бабушки на большое расстояние. При этом бабушка была занята беседой с подругой.
Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе в/ч 3039 Нацгвардии, бойцы, прибыв на место происшествия, ребенка здесь уже не застали. Еле стоящая на ногах бабушка тоже не знала, где ее внучка. 3-летнюю девочку обнаружили на детской площадке во дворе через квартал. Чтобы ребенок не испугался, патрульные дали ему поиграть телефоном. Увидев внучку, бабушка обрадовалась. Девочку отвезли в райотдел полиции и вызвали родителей ребенка, которым передали и девочку, и бабушку.
«Неизвестно, что могло бы произойти из-за такого пренебрежительного отношения к ребенку, но благодаря не равнодушным гражданам и быстрой реакции, а также умелым действиям правоохранителей, ребенок теперь в безопасности», — отметили в пресс-службе в/ч 3039 .
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии, которая произошла на Житомирщине: 2-летний ребенок оказался без присмотра взрослых и утонул в водоеме возле двора, в котором он играл. Также сообщалось, что в Славянске безответственность родителей привела к гибели полуторагодовалого ребенка.
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