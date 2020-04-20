Мир

До конца года Испания останется закрытой для иностранных туристов

В Испании, где власти медлили с введением карантина в связи с пандемией коронавируса и в марте наблюдалась ужасная ситуация с количеством инфицированных, которым не успевали оказывать помощь медики, решили не открывать страну для иностранцев летом 2020 года.

Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила испанская пресса, ссылаясь на заявления представителей правительства и туриндустрии, передает DW. Причина — пандемия COVID-19.

Министр труда Испании Йоланда Диас заявила, что правительственный план поэтапного выхода из карантина экономики не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев ранее конца текущего года. Сотрудникам туриндустрии, которые остались без работы, власти обещали помочь.

А испанский министр потребления Альберто Гарсон не рекомендовал иностранцам бронировать летние поездки в Испанию. С аналогичным предупреждением выступили недавно и в Евросоюзе, отметив, что пока не ясна перспектива распространения коронавируса.

В то же время администрация Канарских островов, ссылаясь на то, что архипелаг особо не пострадал от коронавируса, просит в порядке исключения разрешить принимать летом не только испанцев, но и иностранцев, соблюдая при этом все меры предосторожности. В правительстве Испании пока не отреагировали на это заявление.

По оценке ее экспертов, иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года.

Напомним, Испания принадлежит к наиболее пострадавшим от пандемии странам. На сегодняшний день от последствий заражения коронавирусом здесь умерли 20 852 человека. По состоянию на 20 апреля, число зараженных новым коронавирусом достигло 200 210 человек.

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