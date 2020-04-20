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Украина

На въездах в Киев больше не измеряют температуру

20:02 20 апреля 2020 27
Температурный скрининг
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

С вечера воскресенья, 19 апреля, на въездах в Киев, где действуют восемь контрольно-пропускных пунктов, прекратили проводить температурный скрининг. Об этом сообщает ICTV.

На контрольно-пропускных пунктах дежурят только патрульные полицейские и бойцы Национальной гвардии.

По словам правоохранителей, измерять температуру у всех, въезжающих в столицу, они перестали с вечера 19 апреля. Это произошло в связи с распоряжением, полученным от городских властей.

При этом блокпосты вокруг столицы останутся под контролем правоохранителей. Они будут следить за тем, чтобы граждане не нарушали карантинные ограничения и не производили пассажирские перевозки.

Как сообщалось ранее, городской голова Киева Виталий Кличко заявил об усилении контроля на постах, выставленных на въездах в столицу, — вводилась обязательная термометрия для пассажиров и водителей.

Фото: КГГА

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