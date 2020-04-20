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В сети назвали имя офицера ВСУ, погибшего на Донбассе 20 апреля

22:03 20 апреля 2020 333
Андрей Шинкарук
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В понедельник, 20 апреля, на Донбассе погиб лейтенант Шинкарук Андрей. Об этом сообщил епископ Украинской греко-католической церкви Степан Сус, передает «Гал-инфо».

Шинкарук окончил Национальную академию Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного во Львове.

Напомним, во время обстрелов боевиков еще двое военнослужащих получили ранения. Под огонь оккупантов попали населенные пункты Южное, Марьинка, Новоалександровка.

Поздно вечером оккупанты из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли позиции ООС в районе Авдеевки.

Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Его доставили в госпиталь.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области молодой парень в крайне тяжелом состоянии попал в больницу. Он подорвался, разбирая найденный боеприпас.

Фото «Гал-инфо»

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