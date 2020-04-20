На Донбассе парень подорвался, разбирая найденный боеприпас

Происшествия

В Донецкой области молодой парень в крайне тяжелом состоянии попал в больницу — он подорвался, разбирая найденный боеприпас. Ранее в Харькове погиб мужчина, в квартире которого взорвалась граната.

Как сообщают в ГУНП в Донецкой области, ЧП произошло в селе Веселое Никольского района. В полиции установили, что 24-летний местный житель нашел за селом боеприпас от РПГ (ручной противотанковый гранатомет), принес домой и попытался разбирать… С многочисленными травмами пострадавшего доставили в больницу Мариуполя, а затем оперативно отправили в Запорожье.

Сначала в полиции сообщали, что парень погиб, однако позже уточнили, что он хоть и находится в крайне тяжелом состоянии, но жив — запорожские врачи провели реанимационные мероприятия, в результате которых жизненные функции были восстановлены.

В связи с этим инцидентам в полиции еще раз напоминают украинцам о необходимости соблюдать правила безопасности:

ограничить время нахождения в местах, где существует риск наткнуться на взрывоопасные предметы: в лесополосах, возле водоемов, в заброшенных домах, районах, где ранее велись активные боевые действия;

всегда контролировать ситуацию: внимательно смотрите под ноги и вокруг;

не прикасаться к подозрительным предметам и не давать делать это другим;

по возможности огородить место обнаружения подозрительного предмета и организовать;

не пытаться разобрать или сжечь обнаруженный взрывоопасный предмет — почти в 100% случаев это становится причиной взрыва.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из общежитий Одессы 38-летний мужчина бросил в кухню, где находились три человека, гранату РГД-5 и сбежал. Пострадавших увезли в больницу с множественными осколочными ранениями.

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