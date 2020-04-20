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Жуткая находка: в Киеве нашли останки человека, завернутые в мешок
В Киеве в понедельник, 20 апреля, прохожие во время прогулки с собакой обнаружили в лесополосе останки человека, завернутые в мешок. Ранее в Кривом Роге было найдено тело без ног на берегу реки.
О страшной находке сообщили в Главном управлении Национальной полиции в столице.
«Сегодня около в 13:20 в дежурную часть Подольского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что в лесу неподалеку от проспекта Георгия Гонгадзе нашли останки, вероятно, человека», — говорится в сообщении.
По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы главка, районного управления полиции и судебно-медицинский эксперт.
На месте происшествия правоохранители обнаружили кости, а при дальнейшем осмотре территории нашли останки тела мужчины, закопанные в мешке в земле.
Жуткую находку направили на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств особо тяжкого преступления.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что во вторник, 14 апреля, в поселке Доброслав в Одесской области на улице Первомайской обнаружили изувеченное тело 90-летней местной жительницы. По словам соседей, убийца — изувер, нанесший женщине 10 ножевых ударов.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!