Происшествия

Жуткая находка: в Киеве нашли останки человека, завернутые в мешок

В Киеве в понедельник, 20 апреля, прохожие во время прогулки с собакой обнаружили в лесополосе останки человека, завернутые в мешок. Ранее в Кривом Роге было найдено тело без ног на берегу реки.

О страшной находке сообщили в Главном управлении Национальной полиции в столице.

«Сегодня около в 13:20 в дежурную часть Подольского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что в лесу неподалеку от проспекта Георгия Гонгадзе нашли останки, вероятно, человека», — говорится в сообщении.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы главка, районного управления полиции и судебно-медицинский эксперт.

На месте происшествия правоохранители обнаружили кости, а при дальнейшем осмотре территории нашли останки тела мужчины, закопанные в мешке в земле.

Жуткую находку направили на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств особо тяжкого преступления.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во вторник, 14 апреля, в поселке Доброслав в Одесской области на улице Первомайской обнаружили изувеченное тело 90-летней местной жительницы. По словам соседей, убийца — изувер, нанесший женщине 10 ножевых ударов.

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