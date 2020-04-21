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Голая на байдарке: британка готовит интересную акцию для поддержки врачей в их борьбе с коронавирусом
Пока в России для борьбы с коронавирусом разрабатывают специальный ритуал, в Британии решили применить достаточно традиционный вид спорта — греблю.
Так, 39-летняя натуристка Джули Пэйллин из города Ноттингем (графство Ноттингемшир) усиленно тренируется на байдарке совершенно голой, чтобы отрепетировать свой переход на веслах через Атлантику, цель которого — оказать поддержку британским врачам на фоне их борьбы с пандемией коронавируса.
О смелой женщине и ее решительных действиях пишет The Sun.
Издание сообщает, что в рамках заплыва под названием Talisker Whiskey Atlantic Challenge Джули предстоит преодолеть 4,8 тысячи километров от Канарских островов до Антигуа в течение примерно 45 дней.
Вместе с ней будут еще две женщины и мужчина — своим поступком они надеются привлечь внимание к проблемам медиков и собрать деньги для организации Duty to Care, которая занимается вопросами психического здоровья работников Национальной службы здравоохранения Англии.
Чтобы вызвать интерес внимание к своей акции, Джули на части маршрута будет работать веслами в обнаженном виде.
Поэтому сейчас отважная женщина из Ноттингема тренируется совершенно голой, наблюдая за тем, чтобы ее не увидели случайные прохожие и их дети.
«Находиться на воде для меня так естественно, ведь я прожила на канале первую половину моей жизни. Я твердо верю, что, если вы хотите сделать что-то, нет никаких препятствий для этого. Гребля через Атлантику — это почти все, о чем я думала за последние 18 месяцев», — поделилась Джули.
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