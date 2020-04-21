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Гробовщик пришел в ужас: "мертвая" женщина очнулась при подготовке к собственным похоронам
На юге латиноамериканской страны Парагвая, где недавно коротал в тюрьме свои дни обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо, произошел довольно необычный случай в городе Коронель-Овьедо: женщина, которую признали мертвой, очнулась, когда ее близкие уже начали готовиться к похоронам.
Об этом пишет The Sun.
Издание сообщает, что 46-летнюю Глэдис Родригес де Дуарте, страдающую раком яичников, 11 апреля госпитализировали в одну из частных клиник. Утром ее осмотрел врач, а спустя несколько часов ошарашил родных новостью о том, что Глэдис скончалась.
Женщину поместили в мешок для трупов и отправили в похоронное бюро.
Родным даже выдали сертификат о том, что причиной смерти стал рак шейки матки.
Однако в момент осмотра тела, владелец похоронного бюро, мягко говоря, испугался: мертвая женщина начала шевелиться.
В итоге Дуарте отвезли обратно в больницу и оставили под наблюдением врачей. Семья «воскресшей» обвинила медика, который констатировал смерть, в халатности. По словам дочери Глэдис Сандры, он даже не попытался реанимировать «умершую».
«Он счел больную мертвой, отсоединил от аппаратов и направил прямиком в похоронное бюро, даже не пытаясь ничего предпринимать. Мы доверяли клинике, поэтому и отправили туда мать», — пожаловалась Сандра.
В настоящее время правоохранительные органы Парагвая проводят доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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