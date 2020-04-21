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Евросоюз поможет Украине мониторить из космоса ситуацию с пожарами в зоне ЧАЭС
Европейский союз готов предоставить Украине комплексную поддержку для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне, которые могли теоретически закончиться ядерным взрывом.
Об этом сообщил посол Украины в ЕС и Бельгии Николай Точицкий.
По его словам, он говорил с еврокомиссаром по вопросам кризисного менеджмента Янезом Ленарчичем, который заверил, что Евросоюз готов поддержать Украину в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне.
В свою очередь, еврокомиссар Янез Ленарчич отметил в Twitter, что ЕС будет мониторить ситуацию с лесными пожарами в Украине в зоне отчуждения.
«Рад был услышать, что ситуация под контролем. ЕС будет и дальше вести мониторинг и будет и дальше готов оказать помощь, пока пожары не будут полностью ликвидированы», — сообщил он.
Еврокомиссар уточнил, что мониторинг будет проводиться с помощью Системы реагирования на чрезвычайные ситуации Copernicus Европейской комиссии.
По данным этой системы спутникового мониторинга, пожара в Чернобыльской зоне вспыхнули еще 2 апреля, хотя в Украине о них официально сообщили 4 апреля.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в зоне отчуждения ЧАЭС, где спасатели продолжают ликвидацию последствий масштабного пожара, в четырех местах на площади около 100 метров был обнаружен открытый огонь. Он назвал четыре источника возгорания «феноменом», намекнув косвенно на то, что это был поджог. Арсен Аваков также сообщил, что полиция занимается этим и другими инцидентами, а также заявил о начале антидиверсионной операции, которую проводит Нацгвардия.
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