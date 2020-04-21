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Коронавирусу назло: парализованный из-за COVID-19 медик решил жениться и внезапно выздоровел
Несмотря на мутации коронавируса и возможные осложнения у заболевшего им человека всегда остается шанс на выздоровление, если человек сам верит в свои силы и преисполнен желания победить болезнь.
В справедливости такого вывода убеждает история, которая произошла в английском городе Дартфорд (графство Кент), где парализованный из-за коронавирусной инфекции рентгенолог чудом выздоровел после предложения руки и сердца своей девушке.
О чудесной истории выздоровления медика пишет новостной портал Kent Online.
Издание сообщает, что в начале апреля Пол Скегг попал в больницу с пневмонией из-за COVID-19. В ходе болезни у него развился синдром Гийена-Барре (СГБ) — редкое заболевание, при котором иммунная реакция организма на кишечную или легочную инфекцию приводит к повреждению нервной системы. В результате медработника полностью парализовало.
Спустя 11 дней, проведенных в отделении интенсивной терапии, Скегг созвонился с возлюбленной по FaceTime и позвал ее замуж. Девушка с радостью согласилась.
«Он глубоко вдохнул и сделал предложение, несмотря на катетер, установленный в его трахее», — рассказал главврач больницы Джонатан Кван.
Благодаря передовому лечению Скегг полностью восстановился. В воскресенье, 19 апреля, представители больницы опубликовали в Facebook видео, где медработник, переболевший коронавирусной инфекцией, идет по коридору под радостные овации персонала.
«Его быстрое выздоровление — это настоящее чудо», — заключил доктор Кван.
Издание напоминает, что ранее медбрат из отделения интенсивной терапии больницы в китайском Ухане сделал предложение своей коллеге. Он влюбился в медсестру во время круглосуточной работы по спасению зараженных коронавирусом пациентов, и им обоим удалось выжить во время эпидемии опасного заболевания.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что полностью выздоровел от коронавируса и был выписан из Александровской больницы в Киеве баскетболист испанской «Фуэнлабрады» и сборной Украины Вячеслав Бобров.
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