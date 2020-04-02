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Игрок сборной Украины вылечился от коронавируса (фото)
Баскетболист испанской «Фуэнлабрады» и сборной Украины Вячеслав Бобров полностью выздоровел от коронавируса и был выписан из Александровской больницы в Киеве.
«Вячеслав боролся с вирусом, как и подобает спортсмену, — быстро выздоровел», — написала на своей странице в Facebook главврач медицинского учреждения Людмила Антоненко.
Напомним, что Бобров мог заразиться коронавирусом, когда возвращался из Испании в Украину. Сам баскетболист сообщил, что вирус он поборол самостоятельно, а в Александовской больнице его лечили от односторонней пневмонии.
Напомним, что всего в Украине, по данным Минздрава, на вечер 1 апреля было подтверждено 794 случая COVID-19, а также зафиксировано 20 летальных исходов и 13 случаев выздоровления пациентов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб не готов рисковать здоровьем из-за пандемии коронавируса и отказался от поездки в США на бой с Фергюсоном.
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