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Спорт

Игрок сборной Украины вылечился от коронавируса (фото)

9:57 2 апреля 2020 179
Вячеслав Бобров
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Баскетболист испанской «Фуэнлабрады» и сборной Украины Вячеслав Бобров полностью выздоровел от коронавируса и был выписан из Александровской больницы в Киеве.

«Вячеслав боролся с вирусом, как и подобает спортсмену, — быстро выздоровел», — написала на своей странице в Facebook главврач медицинского учреждения Людмила Антоненко.

Вячеслав Бобров с врачами больницы

Напомним, что Бобров мог заразиться коронавирусом, когда возвращался из Испании в Украину. Сам баскетболист сообщил, что вирус он поборол самостоятельно, а в Александовской больнице его лечили от односторонней пневмонии.

Напомним, что всего в Украине, по данным Минздрава, на вечер 1 апреля было подтверждено 794 случая COVID-19, а также зафиксировано 20 летальных исходов и 13 случаев выздоровления пациентов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб не готов рисковать здоровьем из-за пандемии коронавируса и отказался от поездки в США на бой с Фергюсоном.

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