- 09:28 Угрожал ножом: под Днепром мужчина надругался над 12-летними девочками
- 09:27 Борьба с огнем продолжается: спасатели озвучили свежую информацию о лесных пожарах
- 08:58 Доллар и евро подешевели после пасхальных выходных: сколько стоит валюта
- 08:56 Бывшая звезда Playboy покончила с собой в 33 года
- 08:53 В Харькове избили журналиста: происшествие попало на видео
- 08:21 Украина может выиграть от рекордного падения цен на нефть: озвучен сценарий
- 08:16 Елизавете II исполнилось 94: как празднует день рождения королева на карантине
- 08:02 Аппараты ИВЛ убивают больных с коронавирусом: что на самом деле говорится в статье Associated Press
- 07:52 Ничего святого: браконьеры убили самку краснокнижного зубра на Сумщине
- 07:46 Меган Маркл обвинила своего отца во лжи и опубликовала переписку с ним
- 07:33 Глава ВОЗ заявил, что главная борьба против коронавируса еще впереди
- 07:09 Заморозки и дожди: синоптики предупредили украинцев о погодных сюрпризах
Бывшая звезда Playboy покончила с собой в 33 года (фото)
У себя дома в американском городе Остин (штат Техас) была найдена мертвой модель Эшли Мэттингли — бывшая звезда журнала Playboy. Она завоевала звание «Девушка марта» в 2011 году.
Как сообщает телеканал Fox News, причиной смерти стало самоубийство — хотя его подробности не сообщаются. Полицию вызвал обеспокоенный друг Эшли, давно не получавший от нее вестей. Возле тела была найдена прощальная записка, содержание которой не разглашается.
Тело было отправлено на вскрытие. Для установления точной причины смерти понадобится, как говорят эксперты-токсикологи, от 30 до 90 дней.
Модели было 33 года.
Брат-близнец Эшли Билли подтвердил ее трагическую гибель, назвав сестру «рок-звездой» и «королевой красоты». «Я знаю, что ты будешь самым прекрасным ангелом на небесах!», — написала также ее сестра Кристи.
Родные говорят, что у Эшли были проблемы с алкоголем, но она старалась их побороть. А карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, мог ухудшить состояние молодой женщины, усилив чувство одиночества. Хотя незадолго до смерти она взяла к себе щенка золотистого ретривера, чтобы справиться с одолевавшими ее негативными эмоциями.
В 2016 году Эшли была арестована за вождение автомобиля в пьяном виде. А в 2012 году оказалась замешана в скандал с участием ее тогдашнего бойфренда — актера из сериала «Побег» Лейна Гаррисона. Его обвиняли в домашнем насилии и нанесении Мэттингли побоев.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что покончила с собой британская телеведущая Кэролайн Флэк — бывшая девушка принца Гарри.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..