Шоу-бизнес

Бывшая звезда Playboy покончила с собой в 33 года (фото)

У себя дома в американском городе Остин (штат Техас) была найдена мертвой модель Эшли Мэттингли — бывшая звезда журнала Playboy. Она завоевала звание «Девушка марта» в 2011 году.

Как сообщает телеканал Fox News, причиной смерти стало самоубийство — хотя его подробности не сообщаются. Полицию вызвал обеспокоенный друг Эшли, давно не получавший от нее вестей. Возле тела была найдена прощальная записка, содержание которой не разглашается.

Тело было отправлено на вскрытие. Для установления точной причины смерти понадобится, как говорят эксперты-токсикологи, от 30 до 90 дней.

Модели было 33 года.

Брат-близнец Эшли Билли подтвердил ее трагическую гибель, назвав сестру «рок-звездой» и «королевой красоты». «Я знаю, что ты будешь самым прекрасным ангелом на небесах!», — написала также ее сестра Кристи.

Эшли с братом и сестрой

Родные говорят, что у Эшли были проблемы с алкоголем, но она старалась их побороть. А карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, мог ухудшить состояние молодой женщины, усилив чувство одиночества. Хотя незадолго до смерти она взяла к себе щенка золотистого ретривера, чтобы справиться с одолевавшими ее негативными эмоциями.

В 2016 году Эшли была арестована за вождение автомобиля в пьяном виде. А в 2012 году оказалась замешана в скандал с участием ее тогдашнего бойфренда — актера из сериала «Побег» Лейна Гаррисона. Его обвиняли в домашнем насилии и нанесении Мэттингли побоев.

фото Playboy

Эшли с основателем Playboy Хью Хефнером

Ранее «ФАКТЫ» писали, что покончила с собой британская телеведущая Кэролайн Флэк — бывшая девушка принца Гарри.

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