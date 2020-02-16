Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой (фото, видео)

Мир

Известная британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. 40-летнюю женщину нашли мертвой в ее лондонской квартире. Как сообщает издание The Sun, в будущем месяце Флэк должна была предстать перед судом по обвинению в нанесении побоев ее 27-летнему бойфренду Льюису Бертону. После того, как в декабре прошлого года стало известно о нападении Флэк на Льюиса, ее уволили с телеканала ITV — хотя ведущая настаивала на своей невиновности. Ей предложили работу на другом английском телеканале — вести реалити-шоу о пластической хирургии. На момент смерти Кэролайн переговоры еще не завершились.

В 2009 году у Кэролайн был роман с принцем Гарри. Их познакомили общие друзья. Однако принцу и телезвезде пришлось расстаться после того, как об их отношениях узнала пресса. Позже Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. А у Флэк был целый ряд романов — в том числе с певцом Гарри Стайлсом, который был моложе ее на 14 лет.

Кэролайн была ведущей реалити-шоу «Остров любви» и «X Factor», снималась в сериале «Зашибись!», участвовала в шоу «Танцы со звездами». В 2015 году попала в первую пятерку самых сексуальных женщин в мире по версии журнала FHM.

Кэролайн и Льюис

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принца Гарри впервые сфотографировали вместе после переезда в Канаду.

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