Угрожал ножом: под Днепром мужчина надругался над 12-летними девочками

Происшествия

В Каменском Днепропетровской области мужчина под угрозой холодного оружия завел двух 12-летних девочек в безлюдное место и изнасиловал их. Ранее суд приговорил 56-летнего жителя Каменского к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 8-летней дочки сожительницы.

Как сообщает «Информатор», этот чудовищный случай произошел еще 18 апреля в Южном районе города Каменское. Надругавшись над несовершеннолетними, насильник скрылся, его сейчас ищет полиция. О состоянии девочек ничего не известно.

По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Насильнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержали мужчину, который попытался украсть маленького мальчика на глазах у его матери. Мужчину проверяют на причастность изнасилования девочки в Подольском районе столицы.

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