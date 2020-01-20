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На Днепропетровщине пожизненный срок дали педофилу, убившему 8-летнего ребенка во время изнасилования
В Днепре апелляционный суд оставил в силе приговор — пожизненное заключение — 56-летнему педофилу, изнасиловавшему и убившему 8-летнюю дочь своей сожительницы. Ранее в Киеве 41-летний мужчина изнасиловал 10-летнюю школьницу, с которой познакомился через интернет.
Как сообщают в прокуратуре Днепропетровской области, убийство произошло в феврале 2011 года. Тогда житель Каменского, будучи пьяным, набросился на девочку. Ребенок пытался сопротивляться, и насильник задушил ее. Мужчина и мать убитого ребенка завернули тело девочки в мешок и выбросили в мусорный контейнер.
Следователи установили, что до этого преступления мужчина и женщина занимались порносъемками и продавали фото и видео через ММС-сообщения.
Мать девочки также оказалась на скамье подсудимых — ее судили за изготовление и распространение порнографических предметов и за сокрытие преступления. Кроме того, женщина обвинялась в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, поскольку не реагировала на систематическое избиение девочки отчимом.
Ее приговорили к пяти годам лишения свободы, но поскольку ранее один день предварительного заключения засчитывался за два дня лишения свободы (так называемый «закон Савченко»), женщину освободили от наказания в связи с его отбытием.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Шевченковский районный суд Киева выпустил на свободу 34-летнего мужчину, который в мае 2016 года забил до смерти своего 2-летнего пасынка. Его бывшая гражданская супруга рассказала, что в ее адрес поступают угрозы. Женщину взяли под охрану.
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