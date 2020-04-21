- 09:55 Школа онлайн: расписание уроков
- 09:50 Людям нужно принять новый образ жизни: ВОЗ предупреждает о последствиях поспешной отмены карантина
- 09:48 Дизайнер поверг в шок сеть сумкой, сделанной из позвоночника ребенка
- 09:47 22-летний российский футболист умер во время пробежки
- 09:43 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн трансляция брифинга Минздрава
- 09:39 Проехать 300 метров – 250 гривен: капитан сборной Украины рассказал, как с приключениями вернулся из Италии
- 09:39 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:28 Угрожал ножом: под Днепром мужчина надругался над 12-летними девочками
- 09:27 Борьба с огнем продолжается: спасатели озвучили свежую информацию о лесных пожарах
- 08:58 Доллар и евро подешевели после пасхальных выходных: сколько стоит валюта
- 08:56 Бывшая звезда Playboy покончила с собой в 33 года
- 08:53 В Харькове избили журналиста: происшествие попало на видео
22-летний российский футболист умер во время пробежки (видео)
Футболист фарм-клуба московского «Локомотива» — «Казанки» Иннокентий Самохвалов скончался после того, как ему стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки, сообщает пресс-служба команды. Защитнику было 22 года, у него осталась жена и сын.
Самохвалов — воспитанник академии «Локомотива». В этом сезоне он провел в Профессиональной футбольной лиге 16 матчей.
«Кеша пришел в нашу академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России. Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК „Локомотив“ потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», — говорится в сообщении.
По данным «Москольского комсомольца», Самохвалов вышел на пробежку возле своего дома, где он с семьей арендовал квартиру. Во время кросса ему стало плохо. Супруга игрока вызвала «скорую», однако прибывшие на место медики реанимировать пеарня не смогли. По информации источника, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Стоит отметить, что Самохвалов стал вторым молодым игроком из системы «Локомотива», который скончался за два последних года. В конце 2018-го умер 18-летний полузащитник Алексей Ломакин. При этом обстоятельства его гибели до сих пор остаются неизвестными.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, 22-летний бразильский футболист Тьяго Кортес скончался во время физиопроцедуры.
Фото ФК «Локомотив»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!