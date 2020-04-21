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Спорт

22-летний российский футболист умер во время пробежки (видео)

9:47 21 апреля 2020 92
Иннокентий Самохвалов
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футболист фарм-клуба московского «Локомотива» — «Казанки» Иннокентий Самохвалов скончался после того, как ему стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки, сообщает пресс-служба команды. Защитнику было 22 года, у него осталась жена и сын.

Самохвалов — воспитанник академии «Локомотива». В этом сезоне он провел в Профессиональной футбольной лиге 16 матчей.

«Кеша пришел в нашу академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России. Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК „Локомотив“ потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», — говорится в сообщении.

По данным «Москольского комсомольца», Самохвалов вышел на пробежку возле своего дома, где он с семьей арендовал квартиру. Во время кросса ему стало плохо. Супруга игрока вызвала «скорую», однако прибывшие на место медики реанимировать пеарня не смогли. По информации источника, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Стоит отметить, что Самохвалов стал вторым молодым игроком из системы «Локомотива», который скончался за два последних года. В конце 2018-го умер 18-летний полузащитник Алексей Ломакин. При этом обстоятельства его гибели до сих пор остаются неизвестными.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, 22-летний бразильский футболист Тьяго Кортес скончался во время физиопроцедуры.

Фото ФК «Локомотив»

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