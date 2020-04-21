Украина

Разрешат гулять в парках: как будут смягчать карантин в Украине (видео)

На ближайшее заседание правительства Минздрав будет выносить проект постановления о продлении срока карантина, который должен был бы закончится 24 апреля, однако предложит некоторые послабления ограничительных мер.

Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, следующей датой окончания карантинных мер предлагается 12 мая. «Продолжение карантина вызвано уровнем заболеваемости COVID-19», — добавил он.

В то же время МОЗ будет предлагать несколько смягчить условия карантина. Это, в частности, касается прогулок в парке, посещения музеев и библиотек. Правда, с четким выполнением карантинных мер — соблюдение безопасной дистанции, наличие индивидуальной защиты и ограничения количества посетителей. «Все это будет четко регламентировано», — добавил министр.

На видео — с 10:00.



Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что по расчетам Национальной Академии наук Украины, ожидается два пика заболеваемости — в конце апреля и между 3 и 8 мая. Основываясь на этих расчетах, Кабмин планирует смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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