Украина

Зеленский и Шмыгаль обсудили возможность смягчения карантина в Украине: что решили

На совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского пришли к решению не смягчать карантинные мероприятия. Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей.

«Карантин — это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так стремительно», — заявил Зеленский.

Не смягчать карантинные мероприятия призвали также во Всемирной организации здравоохранения.

«Хорошо, что у нас уже разработаны инструменты и рассчитано финансирование для помощи украинцам. Теперь надо двигаться как можно быстрее, чтобы люди действительно получили деньги и почувствовали облегчение», — сказал президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что карантин будет действовать до 24 апреля и, скорее всего, будет продлен до начала мая.

Ранее сообщалось, что пенсионеры старше 80 лет начали получать компенсации.

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