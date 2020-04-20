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Украина

Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат

20:16 20 апреля 2020 1509
полиция
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В связи с тем, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в первых числах мая, правительство планирует продолжить карантин, но смягчить его в некоторых сферах.

Об этом в эксклюзивном интервью «РБК-Украина» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер уточнил, что по расчетам Национальной Академии наук Украины, ожидается два пика заболеваемости — на конец апреля и между 3 и 8 мая.

Основываясь на этих расчетах, по словам премьера, Кабмин планирует смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса карантин ввели в Украине до 24 апреля. Вспышки эпидемии власти ожидали после Пасхи, когда часть верующих, вопреки призывам, отправилась на богослужение в храмы, не соблюдая при этом карантинных требований.

По данным на 09:30 20 апреля, в Украине подтверждены 5710 случаев COVID-19. Зафиксированы 151 случая с летальным исходом и 359 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 58 093 тестов.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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