Хроники коронавируса: главные события в мире 21 апреля (обновляется)

Мир

Пандемия COVID-19 продолжается. Такие страны как Китай и Южная Корея давно преодолели ее пик и довольно успешно возвращаются к нормальной жизни. Испания, Италия, Германия, Дания, Чехия тоже полагают, что им удалось взять под контроль распространение болезни. Количество новых случаев заражения и смертей здесь стабильно снижается. Поэтому власти этих стран приступили к поэтапной отмене ограничительных мер, введенных в марте. При этом их лидеры призывают не спешить, действовать осторожно и помнить о высоком риске второй волны пандемии.

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 21 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 10:23 во всем мире выявлено 2 миллиона 483 тысячи 182 случая заражения коронавирусом. Скончались 170 тысяч 502 инфицированных. Выздоровели 652 тысячи 762 пациента. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 21 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 659 тысяч 919 активных случаев. Причем в критическом состоянии находятся 57 тысяч 338 больных. Это 3% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 21 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 6 125 инфицированных COVID-19. За сутки — 415 новых случаев. Скончался 161 больной. Выздоровели 367 пациентов. Среди бывших советских республик по числу зараженных коронавирусом Украина занимает третье место после России и Беларуси.

09:21

Премьер-министр Италии Джузеппе Конти заявил, что правительство в конце недели представит план поэтапного ослабления ограничений, введенных в связи с пандемией. Начало реализации плана намечено на 4 мая. Конти подчеркнул, что поспешность в процессе выхода из локдауна может свести на нет все усилия итальянцев по сдерживанию пандемии.

Италия входит в тройку наиболее пострадавших стран мира. Здесь скончались 24 тысячи 114 человек. Инфицированы 181 тысяча 228 жителей страны.

08:32

В Германии за сутки коронавирус выявили еще у 1 785 человек. Такие данные приводит утром 21 апреля Институт имени Роберта Коха. Общее количество зарегистрированных в стране случаев заражения составляет 143 тысячи 457. За сутки скончались 194 человек. В общей сложности в Германии от COVID-19 умерли 4 598 человек. Выздоровели 95 тысяч 200 человек.

Главы правительств федеральных земель считают, что сегодня невозможно назвать точную дату отмены всех ограничительных мер в стране. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке заявил, что «запреты должны действовать до тех пор, пока в них есть необходимость». Премьер Саара Малу Драйер подчеркнула: «Коронавирус будет определять наши будни до тех пор, пока не появится вакцина и медикаменты против него».

04:57

Власти американского штата Огайо сообщили о критической ситуации, которая сложилась в тюрьме в городе Мэрион. Из 2 500 заключенных коронавирусом заражены 1 950 человек. Один больной уже скончался. В другой тюрьме, расположенной неподалеку от столицы штата Колумбуса, инфицировано почти 1 200 заключенных из 2 100. Семеро скончались.

04:11

Генеральная Ассамблея ООН потребовала «равного доступа» для всех стран мира к вакцинам от коронавируса, когда они будут одобрены. За такую резолюцию 20 апреля проголосовали 193 государства. В документе подчеркивается, все страны мира должны получить доступ к будущим медикаментам и вакцинам против вируса на «справедливой, прозрачной и равноправной» основе. Резолюция подчеркивает «ведущую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса».

03:14

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что все члены правительства пожертвуют по одной месячной зарплате благотворительным организациям, которые помогают бороться с пандемией коронавируса. Он отметил, что миллионы людей в стране вынуждены отказаться от многого, так как оказались в тяжелой экономической ситуации. «Министры хотят лично подчеркнуть важность единения в столь тяжелые времена», — добавил Курц.

02:32

В Беларуси 20 марта закончились школьные каникулы. Как сообщила представитель Министерства образования страны, на уроки пришли не более 40% учеников. Чиновница рекомендовала пользоваться в школах защитными масками, однако обязательное их ношение не предусмотрено. Учителям посоветовали отправлять домой учеников, которые кашляют или плохо себя чувствуют. Напомним, власти Беларуси упорно не вводят ограничительные меры в стране, ограничиваясь рекомендациями.

01:55

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио принял решение отменить юбилейный гей-парад. Мероприятие должно было пройти в конце июня в 50-й раз. Мэр подчеркнул, что в условиях пандемии проведение подобных массовых праздников опасно. Именно это является причиной отмены гей-парада, а не гомофобия.

01:12

В Индии полиция штата Уттаракханд обнаружила в пещере шесть иностранных туристов, которые прожили там целый месяц, оставшись без денег в условиях жесткого карантина. В группе оказались два гражданина Украины.

00:33

В Москве за последние сутки умерли 29 человек с коронавирусом. Общее число скончавшихся в российской столице достигло 233 человек. Возраст умерших — от 31 года до 94 лет. Москва остается наиболее пострадавшим от пандемии регионом России. Свежие данные городские власти предоставляют поздно вечером. По всей стране обновленная статистика публикуется около 11:00.

В обзоре за 20 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что протесты против жестких карантинных мер ширятся в США и уже проходят во Франции. Люди устали от ограничений. А еще больше — от неизвестности, непонимания происходящего. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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