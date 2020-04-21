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Нервные срывы и помощь друзей: гороскоп на 22 апреля для всех знаков зодиака
Звезды советуют в среду, 22 апреля, максимально настраивать себя на позитив.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 22 апреля для всех знаков зодиака.
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Овен
Представителей этого знака ждут встречи со старыми приятелями и приятные находки.
Телец
Хороший день для представителей творческих профессий. В семье все будет отлично.
Близнецы
Близнецам придется защищать свои интересы. Не сомневайтесь в свой правоте.
Рак
Звезды советуют контролировать эмоции, иначе возможны нервные срывы.
Лев
Если вы обещали и не сделали, то это день расплаты. Вы можете наладить ситуацию, если не будете упрямиться.
Дева
Возможны неприятные известия о болезни родственника. Не отказывайтесь от помощи друзей.
Весы
Хороший день для молитвы, самопознания, занятия йогой. А еще — для зачатия ребенка.
Скорпион
Крайне неудачный день. Много ссор и конфликтов, которые будет трудно решить.
Стрелец
Трудный день. Чтобы все решить, делегируйте дела другим людям.
Козерог
Запланированное выполнить не получиться, возможны убытки и заболевания.
Водолей
Звезды советуют Водолеям тщательно следить за своими словами и поступками, чтобы избежать недоразумений.
Рыбы
У Рыб хороший день и много радостных моментов. Не забывайте о щедрости.
Хорошего вам дня!
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!