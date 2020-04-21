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Стиль жизни

Нервные срывы и помощь друзей: гороскоп на 22 апреля для всех знаков зодиака

12:04 21 апреля 2020 118
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Звезды советуют в среду, 22 апреля, максимально настраивать себя на позитив.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 22 апреля для всех знаков зодиака.

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Овен

Представителей этого знака ждут встречи со старыми приятелями и приятные находки.

Телец

Хороший день для представителей творческих профессий. В семье все будет отлично.

Близнецы

Близнецам придется защищать свои интересы. Не сомневайтесь в свой правоте.

Рак

Звезды советуют контролировать эмоции, иначе возможны нервные срывы.

Лев

Если вы обещали и не сделали, то это день расплаты. Вы можете наладить ситуацию, если не будете упрямиться.

Дева

Возможны неприятные известия о болезни родственника. Не отказывайтесь от помощи друзей.

Весы

Хороший день для молитвы, самопознания, занятия йогой. А еще — для зачатия ребенка.

Скорпион

Крайне неудачный день. Много ссор и конфликтов, которые будет трудно решить.

Стрелец

Трудный день. Чтобы все решить, делегируйте дела другим людям.

Козерог

Запланированное выполнить не получиться, возможны убытки и заболевания.

Водолей

Звезды советуют Водолеям тщательно следить за своими словами и поступками, чтобы избежать недоразумений.

Рыбы

У Рыб хороший день и много радостных моментов. Не забывайте о щедрости.

Хорошего вам дня!

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