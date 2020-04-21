21 миллион на борьбу с коронавирусом от «Кусум»

Пресс-релиз

Весь мир объединился в борьбе с пандемией коронавируса. Большую помощь оказывает социально ответственный бизнес. Ученые со всего мира работают над созданием вакцины. Особая нагрузка легла на фармацевтические компании, которые обеспечивают существующими сейчас препаратами для лечения пациентов с COVID-19.

Украинский фармацевтический завод «Кусум Фарм», и дистрибьютор «Гледфарм ЛТД» которые входят в группу фармацевтических компаний «Кусум», со всей ответственностью поддерживают карантинные меры и шаги правительства. Большинство сотрудников компании переведены на удаленную работу. В офисах и отделениях поддерживается жесткий противоэпидемический режим. При этом производство продолжает работать, чтобы обеспечивать пациентов необходимыми и качественными лекарствами.

Несмотря на сложности и экономический кризис, затронувший практически все отрасли, «Кусум» берет на себя дополнительные обязательства и запускает ряд социальных и благотворительных проектов. Компания передает лекарственные средства на общую сумму около 3 млн гривен (в розничных ценах). Это препараты, которые применяют при лечении симптомов гриппа и ОРВИ, бактериальных осложнений коронавирусной инфекции (азитромицина, левофлоксацина, линезолида), а также антигистаминные средства.

Компания заботится и о безопасности медиков, оказавшихся на передовой войны с опасной инфекцией. Именно от врачей сейчас зависит жизнь пациентов. Медики принимают на себя первый удар, рискуя своим здоровьем. Не случайно слоган креативного ролика, который транслируется на центральных телевизионных каналах Украины и в сети интернет — «Ангелы живут среди нас». В нем главные герои — врач и фармацевт — дают практические и понятные рекомендации, как вести себя во время пандемии и минимизировать шансы инфицирования.

Компания подготовила качественные наборы индивидуальной защиты для 8000 врачей, благодаря которым медики смогут оказывать необходимую квалифицированную помощь больным и сохранять свое здоровье, что сейчас крайне важно.



Социальную миссию поддержали сотрудники компаний во всех странах, где ведет деятельность «Кусум». Они перечисли однодневную заработную плату в благотворительные фонды для борьбы с коронавирусом.





«Мы очень гордимся тем, что наша команда решила принять активное участие в борьбе со всемирной пандемией. Кроме корпоративной программы помощи, практически все сотрудники „Кусум“ выразили желание помочь врачам и пациентам. Сейчас очень важны высокая сознательность, самоорганизованность и слаженность действий. Спекулировать на ценах на остро необходимые лекарства, медицинское оборудование, а также на средствах индивидуальной защиты считаю недопустимым, особенно в такое тяжелое время, когда все люди должны сплотиться и оказывать посильную помощь друг другу», — прокомментировал генеральный директор группы компаний «Кусум» Раджив Гупта (на главном фото).

Понимая высокую степень ответственности, компания уже оказала помощь на сумму в эквиваленте 21 млн гривен в Украине, Индии, Узбекистане, Казахстане, Молдове, Филиппинах, Мьянме. Компания продолжает разрабатывать ряд новых социально значимых инициатив.

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