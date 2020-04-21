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Ляшко сделал важное уточнение о сроках продления карантина
Вслед за министром здравоохранения Максимом Степановым информацию о планах продлить карантин из-за пандемии коронавируса до 12 мая озвучил и главный санитарный врач Виктор Ляшко, добавив, что этот срок — не предельный.
В эфире «1+1» он заявил, что это предложение будет рассматриваться на заседании правительства в среду, 22 апреля.
«12 мая — не конечная дата, мы будем рассматривать, оценивать, как динамику, так и соблюдение карантинных мероприятий», — заявил Ляшко, не исключивший рассмотрение некоторого ослабления строгих карантинных мер.
«Мы понимаем вопросы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому возможно будем рассматривать определенные послабления ограничений для того, чтобы люди могли заниматься больше физической активностью. Возможно, позволим прогулки в парках, спортивные площадки», — добавил главный санитарный врач.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,карантин из-за коронавируса в Украине ввели до 24 апреля, однако не исключали его продления до мая.
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