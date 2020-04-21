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Украина

Ляшко сделал важное уточнение о сроках продления карантина

12:48 21 апреля 2020 323
Памятник Сковороде в Киеве
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Вслед за министром здравоохранения Максимом Степановым информацию о планах продлить карантин из-за пандемии коронавируса до 12 мая озвучил и главный санитарный врач Виктор Ляшко, добавив, что этот срок — не предельный.

В эфире «1+1» он заявил, что это предложение будет рассматриваться на заседании правительства в среду, 22 апреля.

«12 мая — не конечная дата, мы будем рассматривать, оценивать, как динамику, так и соблюдение карантинных мероприятий», — заявил Ляшко, не исключивший рассмотрение некоторого ослабления строгих карантинных мер.

«Мы понимаем вопросы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому возможно будем рассматривать определенные послабления ограничений для того, чтобы люди могли заниматься больше физической активностью. Возможно, позволим прогулки в парках, спортивные площадки», — добавил главный санитарный врач.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,карантин из-за коронавируса в Украине ввели до 24 апреля, однако не исключали его продления до мая.

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